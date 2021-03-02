Sanatçı Didem Yalınay’dan büyük başarı

02 Mart 2021 Salı, 03:12

Yalınay, 2021 Ekim ayından itibaren 6 ay boyunca Paris’te kalarak Cité Internationale des Arts bünyesinde çalışmalarını sürdürecek.

Yalınay akademi ve sanat alanında çalışmalar sürdüren bir jenaratif sanatçı. Bilim ve sanatı iç içe gören bir yaratıcılıkla ilerleyen Yalınay, sanat projelerini jenaratif enstalasyonlar kurarak sergiliyor.