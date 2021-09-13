Sanatçı Erdal Erzincan bağlamasını İmamoğlu'na hediye etti

13 Eylül 2021 Pazartesi, 15:07

Ünlü sanatçı Erdal Erzincan dün İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi. Yoğun ilginin olduğu konser sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sahneye çıkarak, Erdal Erzincan'ı tebrik etti.

Sanatçı Erdal Erzincan ise konser sonrası bağlamasını Ekrem İmamoğlu'na hediye etti.

İMAMOĞLU: MİLLETİMİZİN KALBİNİ ÇALMAYA NİYETLİYİM

Erzincan'ın elinden bağlamasını alan İmamoğlu, “Onur duydum. Aldığım en güzel hediyelerden bir tanesi. Değerli eşimle beraber yuvamızın en güzel yerinde bu akşamın notalarıyla beraber bizimle olacak. Saz çalar mıyım bilmiyorum ama milletimizin kalbini çalmaya niyetliyim” ifadesini kullandı.

O anlar, İBB'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı: