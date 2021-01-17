Sanatçı Gökhan Özoğuz'dan Boğaziçili öğrencilere destek: 'Ellerinde pankartlar, gidiyor bu çocuklar'
Sanatçı Gökhan Özoğuz, çevrimiçi müzik festivali Milyonfest Online'da üniversite rektörlüğüne AKP'li Melih Bulu'nun atanmasını protesto eden Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine selam gönderdi. Özoğuz, Ruhi Su'nun 'Ellerinde Pankartlar' şarkısını söyleyerek ''Boğaziçili arkadaşlar sizi seviyoruz'' dedi.
Sanatçı Gökhan Özoğuz, çevrimiçi müzik festivali Milyonfest Online'da, üniversite rektörlüğüne AKP'li Melih Bulu'nun atanmasını protesto eden Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine selam gönderdi. Özoğuz, Ruhi Su'nun 'Ellerinde Pankartlar' şarkısını söyleyerek ''Boğaziçili arkadaşlar sizi seviyoruz'' dedi.
Boğaziçi Üniversitesi Dayanışma isimli sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, "Gökhan Özoğuz, Milyonfest'in online festivalinde Boğaziçi öğrencilerinin direnişini selamlamış. Biz de kendisine en içten dayanışma duygularımızı iletiyoruz. Emeğimizle, kararlılığımızla, enstrümanlarımızla kazanacağız" denildi.
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