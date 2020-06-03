Sanatçı Gülsen Tuncer’den '65 yaş kararı’ isyanı: “Yaşlılar kapatılması gereken zararlı bir kitle değildir”

03 Haziran 2020 Çarşamba, 10:10

Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan kısıtlamalar kaldırılıp, normalleşme dönemine geçilirken 65 yaş ve üzerine getirilen sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Sinema ve tiyatro sanatçısı Gülsen Tuncer yasağın devam etmesiyle ilgili “Yaşlılar kapatılması gereken zararlı bir kitle değildir” diye isyan etti. Tuncer, Bu konunun sorumluları kimlerse şunu bilsinler ki, bu sözde korumacılık önlemleri, saygısızlık, kişilik haklarını çiğneme ve bir kuşağı maddi manevi ezmeye yöneldi dedi.

Sanatçı '65 yaş kararı' isyanında şunları söyledi;

İnsanlar yaşama, bilgileri, akıl ve mantıkları ve aldıkları kararlarla katılırlar. Ülke yönetimlerinde de öyle. Aslolan bilgi, akıl ve mantıktır. Gelelim şu son pandemi olayındaki normalleşme süreci kararlarına. Değişen ne? Yasaklar neden birden bire iptal edildi? Ve durum neden yalnızca maskeye indirgendi. Tabii ki ekonomik zorlamalar, yaşam dinamiği, birtakım durumlar da değişiklikleri gerektirir. Ama bir akıl, mantık, plan ve program çerçevesinde. Bu 65 yaş ve 18 yaş altı konusunda geriatri ve pediatri konusunda uzmanlardan nasıl bir yardım alındı? Bu yaş gruplarının, ruh ve beden sağlığının ne denli kırılgan olduğunu size hiç kimse söylemedi mi? Bu yaş grubuna ve bağlı gibi davranmak hakkı nereden doğuyor? Fıkradaki gibi, kediyi yıkarken değil sıkarken öldürüyorsunuz. Kim bana bunu nasıl açıklayabilir?

65 yaş üstü bir kişi bakkal dükkânı açabilir. 65 yaş üstü biri sokağa çıkıp buradan alış veriş yapamaz. Adalara geçen Pazar gidiş geliş yasaktı, dünden bu yanaysa serbest. Araçlardaki yüzde ellilik doluluk meselesi… Hamamların, saunaların açılması, şehirlerarası yasağın kalkması, Avm, spor, konser açılımı, kreşlerin açılması… Örneğin, çalışmaya başlayan madenlerdeki çalışanların sağlık koşullarının izlenmesi için neler yapılacak? İstanbul, Ankara İzmir ve Zonguldak hani önemliydi? Bu konunun sorumluları kimlerse şunu bilsinler ki, bu sözde korumacılık önlemleri, saygısızlık, kişilik haklarını çiğneme ve bir kuşağı maddi manevi ezmeye yöneldi. Toplumda kimi kendini bilmezlerin yaşlılara karşı terbiyesizlik ve aşağılama tavrını besledi. Yaşlılar, illaki desteksiz yaşayamayan, kapatılması gereken zararlı bir kitle değildir. Onlar bu toplumun bireyleridir. Bir toplum ancak, din, dil, ırk, inanç, yaşlı, genç ayrımı olmaksızın kenetlenirse sağlıklı bir toplum olma özelliği kazanır. Bu böyle biline…