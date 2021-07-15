Sanatçı Gülşen'den Boğaziçi öğrencilerine ve akademisyenlerine destek

Sanatçı Gülşen, Prof. Dr. Melih Bulu'nun, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile görevden alınmasının ardından sosyal medya hesabından Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerini kutladı.

cumhuriyet.com.tr
15 Temmuz 2021 Perşembe, 17:44
Sanatçı Gülşen'den Boğaziçi öğrencilerine ve akademisyenlerine destek
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Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan ve aylardır protestoların hedefinde olan Prof. Dr. Melih Bulu, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile gece yarısı görevden alındı. 

Geçtiğimiz günlerde giydiği kıyafet nedeniyle cinsiyetçi saldırılara uğrayan sanatçı Gülşen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Boğaziçi Üniversitesi’nin tüm öğrencilerini, akademisyenlerini, haklı direnişlerindeki zaferi kutluyorum" diyerek Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ve akademisyenlerinin yanında olduğunu belirtti.



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