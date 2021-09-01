Sanatçı İnci Çayırlı'nın ölüm nedeni ve vasiyet anısı ortaya çıktı
Türk Sanat Müziği sanatçısı, koro şefi İnci Çayırlı, 86 yaşında yaşamını yitirdi. İstanbul Radyosu'nda da çalışan sanatçı, bir dönem Münir Nurettin Selçuk'un korosunda yer almıştı. Son olarak, Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, Çayırlı'nın ölüm nedenini ve bir vasiyet anısını açıkladı.
Klasik Türk müziğinin önemli isimlerinden İnci Çayırlı, hayatını kaybetti. 86 yaşındaki usta sanatçı İstanbul Radyosu'nda da çalışmış, bir dönem Münir Nurettin Selçuk'un korosunda yer almış, 1990 yılında ise Kültür Bakanlığı Bursa Devlet Klasik Türk Müziği korosunun kurucu şeflerinden olmuştu.
Çayırlı'nın ölüm haberini, Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay duyurmuştu. Akay, "Türk sanat müziğinin usta ismi Devlet Sanatçısı İnci Çayırlı'yı maalesef kaybettik. Tavrı ve bilgisi ile ekol olmuş sanatçımızın mekanı cennet olsun inşallah" ifadelerini kullanmıştı.
ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU
Son olarak İnci Çayırlı'nın ölüm nedenini açıklayan Akay, usta sanatçının ileri derecede Alzheimer sebebiyle hayata veda ettiğini duyurdu.
VASİYET ANISINI AÇIKLADI
Türk sanat müziği sanatçısı ve yazar Onur Akay, ayrıca İnci Çayırlı'nın bir vasiyet anısını da kaleme aldı.
Akay, yazısında şu ifadeleri kullandı:
"14 Ekim 2006'da kaybettiğimiz büyük bestekar Selahattin İçli, 'Bir Sabah Bakacaksın ki Bir Tanem' adlı bestesini vefat ederse mezarı başında okumasını, İnci Çayırlı hastaneye kendisini ziyarete gidince vasiyet olarak istemişti. İnci Hoca da herkes gidince, Selahattin İçli'nin mezarını okşayıp, kısık sesle ve sesi titreyerek okumuş, bu vasiyet için dünyanın en zor şeyi demişti. Güle güle İnci Hoca, Selahattin Hocaya da selam söyle..."
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