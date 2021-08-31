Türk Sanat Müziği sanatçısı İnci Çayırlı yaşamını yitirdi
Türk Sanat Müziği sanatçısı, koro şefi İnci Çayırlı 86 yaşında yaşamını yitirdi.
Türk Sanat Müziği sanatçısı, koro şefi İnci Çayırlı hayatını kaybetti. Haberi Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay duyurdu.
Akay, "Türk sanat müziğinin usta ismi Devlet Sanatçısı İnci Çayırlı'yı maalesef kaybettik. Tavrı ve bilgisi ile ekol olmuş sanatçımızın mekanı cennet olsun inşallah" ifadelerini kullandı.
İNCİ ÇAYIRLI KİMDİR?
İnci Çayırlı, 1935'te İstanbul'da doğdu. Çamlıca Kız Lisesi'nde okudu. 1953 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı Folklor Tatbikat Topluluğu'nda Sadi Yaver Ataman'ın asistanı olarak göreve başladı.
İstanbul Radyosu'nda da çalışan sanatçı, bir dönem Münir Nurettin Selçuk'un korosunda yer aldı.
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda öğretim üyeliği yapan İnci Çayırlı, 1990 yılında Kültür Bakanlığı Bursa Devlet Klasik Türk Müziği korosunun kurucu şeflerinden oldu. 1995'te bu görevinden ayrıldı. Kültür Bakanlığı 1998 yılında sanatçıya devlet sanatçısı unvanı verdi.
Video Haberler
- Mardin’de plastik üretim fabrikasında yangın
- Korkunç kaza anı kameraya böyle yansıdı
- Deprem anları kameralara böyle yansıdı
- Market girişinde kameraya böyle yakalandı
- Kafasına talih kuşu değil, kedi kondu! İşte o anlar
- Görüntüler sosyal medyada ilgi odağı oldu
- Dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri! İşte o anlar
- Trafikte tehlike dolu anlar! Büyük tepki çekti
- Hamile kadını şoke eden kaza anı kamerada
- Davetliler neye uğradığına şaştı! Korku dolu anlar
En Çok Okunan Haberler
- İzmir'de cemaat üyelerinden silahlı teftiş ve tehdit
- BİM'in kırtasiye ürünleri tartışma yarattı
- İçişleri Bakanlığı'ndan PCR testi genelgesi
- Trabzon'da imam, 3 kız çocuğunu katletti
- Şensoy'un eski eşinden ve kızlarından ilk açıklama
- İçişleri Bakanlığı'nda büyük değişiklik
- Filenin Sultanları'nda Meryem Boz sevinci!
- Ferhan Şensoy neden öldü, hastalığı neydi?
- Ev almak isteyenleri uyardı
- Ferhan Şensoy'u yitirdik