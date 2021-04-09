Sanatçı Mavi, başlattığı dayanışma kampanyasına bilinen isimlerden destek gelmemesini eleştirdi

09 Nisan 2021 Cuma, 04:00

Ancak Mavi, bunun yeterli olmadığını, daha fazla destekte bulunulması gerektiğini dile getiriyor. Sanatçı, “Bu dayanışma kampanyasını kişisel olarak başlattım ancak resmi şekilde ilerlemesi için Şimdi Derneği’nin altyapısını kullanıyorum. Bir çağrıda bulundum, hem ihtiyacı olanları belirlemeye hem de bu havuzu büyütmeye çalışıyoruz” diyor. Destek bir seferlik değil, 3 aylık nakit ve erzak kartı olarak veriliyor. Kişi sayısını artırmak istediklerini söyleyen Mavi, “Bağış yapan az, ihtiyaç çok. Havuzda birikenin yetişmediği noktada dernek de arka çıktı ancak bu bir fon vs. olmadığından bağış bekliyoruz” vurgusunu yapıyor.

“Hazırda bir birikim var ve onu dağıtıyoruz sanılıyor, durum öyle değil” diye konuşan Mavi, “Derneğin buradaki fonksiyonu süreci şeffaflaştırmak. Ha destek oluyorlar mı, gerektiğinde evet, ki kişisel olarak da havuza destek oluyoruz oturup beklemek yerine” ifadelerini kullanıyor.

‘ÜNLÜLERDEN TIK YOK’

Mavi, bu süreçte en büyük desteği müzik dinleyicisinden gördüklerini söyleyerek ünlü müzisyenlere şöyle sitem ediyor: “Sektörün içindeki arkadaşlarımızdan da bağışlar oldu. Ancak ünlü isimlerden tık yok. Her mikrofona röportaj veren, ‘müzisyenleri bir tek o savunuyor’ başlıklarıyla gazetelere konuşan isimler attığımız mesajları görüp bir şey yazmadılar. Bir tek Kalben, hem duyurulmasını sağlamaya çalıştı hem maddi destek oldu.”

Sadece müzisyenlere destek olmadıklarına değinen Mavi, “Destek verdiklerimiz sadece müzisyenler değil, müzik sektörünün bir biçimiyle içinde olan bütün emekçiler. Ancak dediğim gibi talep çok bağış az olduğundan istediğimiz rahatlıkta ilerleyemiyor ve aciliyet sırası yapmak zorunda kalıyoruz ve bu çok kötü” diyor.

Daha fazla bilgi almak, destek olmak, ya da bir acil ihtiyaç sahibini bildirmek isteyenler “[email protected]” adresine mail atabilirler.