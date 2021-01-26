Sanatçı Mehtap Ar yoğun bakıma kaldırıldı
2,5 yıldır akciğer kanseri tedavisi gören sanatçı Mehtap Ar, İstanbul Topkapı'da Koç Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırıldı. Kardeşinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Müjde Ar, "Tedavi iyiye doğru giderken, son olay çok büyük şanssızlık oldu. Herkesten dua bekliyoruz" dedi.
2.5 yıldır akciğer kanseriyle mücadele eden 63 yaşındaki Mehtap Ar'ın yeniden yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.
Kardeşinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Müjde Ar, kardeşi Mehtap Ar'ın sağlık durumu ile ilgi olarak yaptığı açıklamada; "8 Ocak'ta tedavisinde kullanılan ilacını almak üzere kontrol için hastaneye gittiğimizde yatırdık. 3-4 gün sonra durumu kötüleşti. 5 gün yoğun bakıma kaldırıldı. Sonrasında yoğun bakımdan çıkardık 1 gün odasında kalabildi. Beyine pıhtı attığı için yeniden yoğun bakıma kaldırıldı. Söz Ar, Sezen Aksu, Ercan Karakaş ve ben hep oradaydık. 3 haftadır oradayız. Şu an durumu kritik. Ailece perişan olmuş durumdayız, çok üzücü günler geçiriyoruz, sürekli dualar ediyoruz. Mehtap şu an direniyor ama çok fazla reaksiyon alamıyoruz. Bilinci tam yerinde mi onu da anlayamıyoruz, sürekli uyku halinde. İyileşmesi için dua ediyoruz. Sevenleri çok gelmek istiyorlar ama koronavirüs nedeniyle almıyorlar" dedi.
Uzun süre hastanede kaldığı için kendisine de koronavirüs testi yapıldığını belirten sanatçı Müjde Ar, test sonucunun negatif çıktığını belirtti. "Benim ne olduğum hiç önemli değil, biricik kardeşim benim herşeyim. İyi olması için dua ediyoruz, 5 gündür yeniden yoğun bakımda" ifadelerini kullandı.
Doktorlar Mehtap Ar'ın beyninde pıhtı attığı için dağıtmaya çalıştıklarını belirten Müjde Ar, "Tedavi iyiye doğru giderken, son olay çok büyük şanssızlık oldu. İmmüno terapisi iyi gelmişti. Vücutta başka bölgeye de sıçrayınca yeniden yayıldı. Doktorlar ellerinden geleni yapıyorlar, 2,5 yıldır bir mucize yaşadık aslında, çok iyi bakıyorlar, inşallah iyi olur. Herkesten dua bekliyoruz" dedi.
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