Sanatçı Yasemin Göksu'dan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tepki: 'Yardım için takla atmayacağım!'
Halk Müziği sanatçısı Yasemin Göksu, müzisyenlere verilecek 1000 TL desteğe yönelik tepki gösterdi. Göksu "Proje karşılığı tek sefer 1000 TL desteği protesto ediyorum. Yardım için takla atmayacağım. Atmayacağım!" dedi.
Yasemin Göksu
Sanatçı Yasemin Göksu, koronavirüs sürecinde müzisyenlere verilecek 1000 TL desteğe yönelik tepki gösterdi.
"Bugün bağlı olduğumuz meslek birliklerinden mesaj aldık. Sağolsunlar... Kültür Bakanlığı, biz sefil sanatçılara 1000'er lira bağış lütfunda bulunmuş. Sanatçılara destek bunun adı. Ama bu biner lirayı da karşılıksız vermiyor" ifadelerini kullanan Göksu, Twitter'da yaptığı paylaşımlarda şunları söyledi:
"Görüşmeye giden meslek birliklerimize demişler ki, ihtiyacı olan müzisyen, şarkıcı, bestecilere para veririz ama karşılığında bir proje hazırlayın. Sanırsınız ki her ay bizi paraya boğacaklar. Hayır! 1 defaya mahsus 1000 TL. MÜYORBİR de bize mesaj atmış. Demiş ki; 'Bakanlıkla oturup konuştuk. Para verecekler ama durum böyle böyle. Biz de düşündük, taşındık bir proje tasarladık. Adı 'İlk Sahne İlk Alkış' Siz sahneye ilk çıktığınız yer, aldığınız ilk alkış konusunda hissiyatınızı anlatın, yanına da fotoğraf koyun varsa, onları da bize yollayın. Biz bunu bir kitap haline getireceğiz.'
Çok parlak bir proje doğrusu. Şu anki durumumuza, içinden geçtiğimiz pandemi sürecine... Her şeye cuk diye oturmuş. Kitaba da basılacak ki, kimler başvurdu, kimler para aldı, onu da herkes bilsin! Hadi arkadaşlar oturun, işsizliği, ödeyemediğiniz faturaları, kiraları, evinize götüremediğiniz ekmeği her şeyi unutun. Deşin hatıralarınızı, geçmişe gidin..."
'YARDIM İÇİN TAKLA ATMAYACAĞIM!'
"Ayıp ya ayıp... Ayıp denen bir şey var. Sanatçınıza destek için gerekçe mi arıyorsunuz? İçinden geçtiğimiz, dünyayı sarmış bir pandemi, dağ gibi işsizlik, yoksulluk, yoksunluk falan olabilir mi bu destek için bir gerekçe acaba? Proje karşılığı tek sefer 1000 TL desteği protesto ediyorum.
İdris Naim Şahin vardı hani bir zamanlar içişleri bakanımızdı. Ziyaret ettiği bir yerde, bakanın geldiğine sevinen bir yurttaşa "takla at da sevindiğini görelim" demişti hani. Yardım için takla atmayacağım. Atmayacağım!"
Kültür ve Turizm Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle sanatçılara 1000 TL yardım vereceklerini açıklamıştı.
Bugün bağlı olduğumuz meslek birliklerinden mesaj aldık. Sağolsunlar...— yasemin göksu (@yasgoksu) December 11, 2020
Kültür Bakanlığı biz sefil sanatçılara 1000 er lira bağış lütfunda bulunmuş.
Sanatçılara destek bunun adı.
Ama bu biner lirayı da karşılıksız vermiyor.
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