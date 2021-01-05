Sanatçılardan Boğaziçi Üniversitesi paylaşımı: 'Demokrasi yalan, faşizm gerçek'

05 Ocak 2021 Salı, 14:00

Seçimlerde AKP'den aday olan Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasını protesto eden öğrenciler bu sabaha karşı ev baskınlarıyla gözaltına alındı.

Sanatçılar Orhan Aydın, Fazıl Say, Yılmaz Odabaşı, Berna Laçin ve Suavi, Bulu'nun atanmasını ve öğrencilerin gözaltına alınmasını eleştirdi.

'DEMOKRASİ YALAN, FAŞİZM GERÇEK'

Tiyatro oyuncusu Orhan Aydın, Bulu'nun atanmasını eleştirdiği paylaşımında şunları söyledi:

"Milletvekili olamayanlar rektör, diplomaları sahte olanlar danışman, yolsuzluktan yargılanması gerekenler diplomat, akrabalar müdür, amir yapılıyor. Liyaket ne imiş öğreniyoruz."

Milletvekili olamayanlar rektör, diplomaları sahte olanlar danışman,yolsuzluktan yargılanması gerekenler diplomat,akrabalar müdür,

amir yapılıyor.



Liyaket ne imiş öğreniyoruz. — orhan aydın (@orhanaydin6) January 4, 2021

Öğrencilerin gözaltına alınmasını da eleştiren sanatçı, "Dün kayyumu protesto eden onlarca öğrenci sabaha karşı ev baskınlarıyla gözaltına alınmış! Demokrasi yalan faşizm gerçek" dedi.

Dün kayyumu proteste eden onlarca öğrenci sabaha karşı ev baskınlarıyla gözaltına alınmış!

Demokrasi yalan faşizm gerçek.#BogaziciDireniyor — orhan aydın (@orhanaydin6) January 5, 2021

'HER ÜNİVERSİTE ÖZERK KALMALI'

Piyanist ve besteci Fazıl Say, üniversitelere rektör atanmasının tamamen yanlış olduğunu dile getidiği paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Üniversitelere rektör atanması tamamen yanlıştır. Her üniversite özerk kalmalı, biliminde, siyaset üstü, kendi konusunu kendi içinde çözmelidir, rektörünü seçmelidir. 'Kayyum' ataması 'Akademi' felsefesine kanımca külliyen aykırıdır"

'FAŞİZMİNİZE BU ÜLKEYİ DAR EDECEKLER'

Şair ve yazar Yılmaz Odabaşı, öğrencilerin gözaltına alınmasına yönelik paylaşımında şöyle dedi:

"Bizler 78 kuşağı olarak artık yaşlanmış ve alanlardan çekilmiş olabiliriz. Fakat öyle rasyonel, zeki, stratejist çocuklar yetiştirdik ki, faşizminize bu ülkeyi dar edecekler!"

Bizler 78 kuşağı olarak artık yaşlanmış ve alanlardan çekilmiş olabiliriz. Fakat öyle rasyonel, zeki, stratejist çocuklar yetiştirdik ki, faşizminize bu ülkeyi dar edecekler! #BoğaziciDireniyor — Yılmaz Odabaşı (@yilmazodabasi) January 4, 2021

'FAŞİZMİN BİLE CAHİLİ BİR BAŞKA KÖTÜ'

Tiyatro oyuncusu Berna Laçin, Boğaziçi Üniversitesi'nin polis tarafından kelepçelenmesine yönelik paylaşım yaptı. Laçin "Koskoca Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan... Hiçbir değerin kıymetini bilemedik. Gençliği kahrediyor sistem" dedi.

Koskoca Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan...

Hiçbir değerin kıymetini bilemedik

Gençliği kahrediyor sistem https://t.co/ChVcBVzKhk — berna lacin?? (@bernalacin35) January 4, 2021

Öğrencilerin gözaltına alınmasına yönelik de konuşan Laçin şunları söyledi:

"Kayyum Rektör atmasını protesto ettiği için öğrencilerin evlerine baskın ile gözaltı haberleri geliyor. Faşizmin bile cahili bir başka kötü! Avrupa’da, covid yasaklarında, protesto hakkı için sokağa çıkma izni veriliyor. 'Beğenmiyorsan orda yaşa' sesleri gelmeden uyarayım, bu parlak üniversiteli gençler faşizmi beğenmeyip gidince nolacak memleketin geleceği,bir düşünün derim! Salgın olur doktor bulunmaz, anlarsın!"

Kayyum Rektör atmasını protesto ettiği için öğrencilerin evlerine baskın ile gözaltı haberleri geliyor. Faşizmin bile cahili bir başka kötü! — berna lacin?? (@bernalacin35) January 5, 2021

Avrupa’da, covid yasaklarında, protesto hakkı için sokağa çıkma izni veriliyor.

“Beğenmiyorsan orda yaşa” sesleri gelmeden uyarayım,

bu parlak üniversiteli gençler faşizmi beğenmeyip gidince nolacak memleketin geleceği,bir düşünün derim!

Salgın olur doktor bulunmaz, anlarsın! — berna lacin?? (@bernalacin35) January 5, 2021

'HAKLI DEMOKRATİK TALEPLERİNİ DESTEKLİYORUM'

Sanatçı Suavi ise, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ve akademisyenlerinin yanında olduğunu şu sözlerle belirtti:

"Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinin “haklı” demokratik tepkilerini destekliyorum. Üniversiteler, kendi yönetimlerini kendileri seçmelidirler. Bu pozisyonlar atamalarla belirlenmemelidir. Üstelik, açıkça siyasete angaje olan/olmuş insanlarla, asla."