Sanatçılardan 'kademeli normalleşme' tepkisi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kademeli normalleşmede müzisyenlere yönelik bir adımdan bahsedilmemesi ve mekanların 21.00'de kapanacak olmasına müzisyenler sosyal medyadan tepki gösterdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haziran ayı için 'kademeli normalleşme' takvimini açıkladı.
Ancak Erdoğan'ın açıkladığı takvimde sanatçılar için herhangi bir adım atılmadı. Aylardır mesleklerini icra edemeyen birçok isim bu duruma sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi.
İşte o paylaşımlardan bazıları:
Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Müzikten, sahneden, sanattan korkmak korkanlar açısından makul gibi görünse de beyhude bir tavır. Keyfi yasaklar aşının yerine geçemez. Bu ülkenin birbirinden değerli müzisyenlerinin, müzik emekçilerinin, sahne sanatçılarının maruz bırakıldıkları şey rasyonel değil ideolojiktir" dedi.
müzikten, sahneden, sanattan korkmak korkanlar açısından makul gibi görünse de beyhude bir tavır.— Harun Tekin (@harun_tekin) May 31, 2021
keyfi yasaklar aşının yerine geçemez.
bu ülkenin birbirinden değerli müzisyenlerinin, müzik emekçilerinin, sahne sanatçılarının maruz bırakıldıkları şey rasyonel değil ideolojiktir.
Şarkıcı Demet Akalın da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Müzisyenler ne yapacak? İntihar haberi almayız umarım" ifadelerini kullandı.
Müzisyenler napıcak?— Demet Akalin (@DemetAkalin) May 31, 2021
İntihar haberi almayız umarım...— Demet Akalin (@DemetAkalin) May 31, 2021
'İKTİDAR İÇİN HALK SAĞLIĞI SORUNUYUZ'
Redd grubunun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Sanatçı, müzisyen, sanat ve eğlence sektörü emekçileri ve dinleyiciler olarak konuşmaktan bir adım öteye geçmemiz gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, "Hayatı sadece kendi yaşam biçimlerinden menkul sanan siyasi iktidar için adeta halk sağlığı sorunuyuz. Dert edip geceleri uyuyamaması gereken Kültür Bakanı için 1 turist kadar değerimiz yok? Arkadaşlarımız yaşamlarına son veriyor, yazmak ölümleri engellemiyor sevgili arkadaşlar.
İhmal değil politiktir. Sanat, müzik, eğlence sektörü mevcut iktidar için ancak kendi amaçları için araçsallaştırabilecekleri ölçüde önemlidir. Dayanışma ile, tüm sanat ve eğlence emekçileri yanyana durmalı, sözle değil eylemlilikle bu durumu kader olmaktan öteye taşımalıyız" denildi.
Sanatçı, müzisyen, sanat ve eğlence sektörü emekçileri ve dinleyiciler olarak konuşmaktan bir adım öteye geçmemiz gerekiyor.— Redd ?? (@reddseyirdefter) May 31, 2021
Hayatı sadece kendi yaşam biçimlerinden menkul sanan siyasi iktidar için adeta halk sağlığı sorunuyuz. dert edip geceleri uyuyamaması gereken kültür bakanı için 1 turist kadar değerimiz yok? Arkadaşlarımız yaşamlarına son veriyor, yazmak ölümleri engellemiyor sevgili arkadaşlar.— Redd ?? (@reddseyirdefter) May 31, 2021
İhmal değil politiktir. Sanat, müzik, eğlence sektörü mevcut iktidar için ancak kendi amaçları için araçsallaştırabilecekleri ölçüde önemlidir. Dayanışma ile, tüm sanat ve eğlence emekçileri yanyana durmalı, sözle değil eylemlilikle bu durumu kader olmaktan öteye taşımalıyız.— Redd ?? (@reddseyirdefter) May 31, 2021
Program yapımcısı Armağan Çağlayan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Müzik ve eğlence sektörü yine açlığa mahkum maalesef!" ifadelerini kullandı.
Müzik ve eğlence sektörü yine açlığa mahkum maalesef!— Armagan Çağlayan (@Armagan_caglaya) May 31, 2021
Şarkıcı Gülben Ergen ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Restoran kafeterya sabah 7 akşam 21.00 demek konser yok, müzik yok, sanata sanatçıya, müzisyene yaşamak yok demek mi?" ifadelerine yer verdi.
Restoran kafeterya sabah 7 akşam 21.00 demek konser yok, müzik yok, sanata sanatçıya, müzisyene yaşamak yok demek mi?— Gülben Ergen (@gulbenergen) May 31, 2021
Şarkıcı Fettah Can da kabine toplantısından umutlu olduğunu belirterek "15 ay olmuş sahnelerimiz sessizliğe bürüneli.Bugün için umutluydum 16’ya kaldı sanırım. Allah tüm camiamızın yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.
15 ay olmuş sahnelerimiz sessizliğe bürüneli.Bugün için umutluydum 16’ya kaldı sanırım. Allah tüm camiamızın yardımcısı olsun.— Fettah Can (@fettahcan) May 31, 2021
'MİLYONLARIN RUHUNU SÖNDÜRÜYORSUNUZ'
Oyuncu Yaprak Özdemiroğlu ise şunları yazdı: "Bu pandemi önlemine hiç benzemiyor, yazık çok yazık, müzik, eğlence, yemek sektörü tümüyle bitti. İnsanların tek dinlenme gününde açık havaya çıkması yasak. Milyonların ruhunu söndürüyorsunuz"
Bu pandemi önlemine hiç benzemiyor, yazık çok yazık, müzik, eğlence, yemek sektörü tümüyle bitti. İnsanların tek dinlenme gününde açık havaya çıkması yasak. Milyonların ruhunu söndürüyorsunuz.— Yaprak Özdemiroğlu (@YZDMRGL) May 31, 2021
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