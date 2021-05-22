Pandemide ekonomik sıkıntılardan intihar eden müzisyenler anıldı
Müzisyenler, pandemide ekonomik sıkıntılar sonucu intihar eden 103 müzisyene adanan “Müzik Susmaz” şarkısını seslendirdi. Özcan Şenver, projeyi anlattı.
Müzisyenler bir araya gelerek koronavirüs salgını sürecinde ekonomik ve psikolojik sıkıntılar yaşayan ve intihar eden 103 müzisyene adanan “Müzik Susmaz” adlı parçayı seslendirdi. Söz ve müziği Özcan Şenver’e ait olan parçanın aranjörlüğünü ise Kerem Ulaş Dönmez yaptı.
Özcan Şenver, “Pandemi sürecinin başlamasının ardından müzisyenlerin yaşadıkları ekonomik ve psikolojik sıkıntılar, onların hayatlarına son vermesine kadar gitti. Bu haberleri duydukça çok üzülüyordum. Bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. Bir müzisyen olarak da yapabileceğim en iyi şeyi yapmaya çalıştım: Müzik!”
YOUTUBE’DA YAYINDA
Şenver, “Müzik Susmaz” adlı bir şarkı yaptı, sonrasını anlatıyor: “Önce sözlerini yazdım. Sonra şair ağabeyim İbrahim Karaca ile paylaştım, çok destek oldu. Sonra içeriğine uygun müzik yapmak için yoğunlaştım, ardından Kerem Ulaş Dönmez’e (Karoft) göndererek düzenlemesini istedim” diyor ve ekliyor sanatçı: “Konu müzisyenler olduğu için birçok müzisyene ulaşarak bu projede bulunmalarını istedik. Çok değerli katkılarıyla Karoft, Hüseyin Turan, Selçuk Balcı, Niyazi Koyuncu, Hilmi Yarayıcı, Fikriye Kılınç, Hakan Çağlar, Zeda, Tuğçe Elmas ve Egemen Yılmaz ile seslendirdik. Şarkı, kaybettiğimiz ve hâlâ zorluklarla yaşamaya devam eden müzisyenler adına Karoft YouTube kanalından dinlenebilir.”
Parçada, enstrümanlarda akustik, elektrik, bas gitar: Kerem Ulaş Dönmez, obua: Dila Pulatsü, Yaylı Grubu: Rashidy Strings, Bağlama: Kenan Çallı, Keman: Üner Demir, Klarnet: Mertcan Selçuk, Trompet: Umur Meriç Öztürk, Cura: İsmail İlgün, Davul: Gökçe Dayanç yer aldı.
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