Sanatçılardan karma sergi: '1002 Sanat'

06 Ekim 2020 Salı, 12:00

Sibel Niksarlı, 'Temel'

Sergide, yaklaşık dört aylık bir üretim sürecini Sapanca’daki yerleşkede geçiren sanatçıların çalışmalarının yanı sıra konuk sanatçılar Sibel Niksarlı ve Zeynep Büşra Demir’in eserleri de yer alıyor.

Elif Renda

Sergi dahilinde yer alan eserlerde ele alınan konular bireyin toplum içindeki yalnızlığı, yabancılaşması, doğa, doğanın içerisinde yer alan başkalaşım ve döngüler, tabiatın genişleme ve yükselme güçleri, şehirleşme ve doğa tahribatı ile birlikte boyanın kendisi, malzemenin yapısı ve dokusu, eylemin kendisinin sanatçıdaki duygusal tatmini ve tezahürü, mekân, ev ve aidiyet gibi geniş bir yelpazede izleyici karşısına çıkıyor.

Gökçe Balcı



18 Ekim'de "1002 Sanat" başlığı altında açılacak olan sergi, 17 aralık'a kadar Binbirdirek Sarnıcı'nda ziyaret edilebilecek.