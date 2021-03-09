Sanatçılardan Rasim Öztekin paylaşımları: 'Ustamızı kaybettik'

09 Mart 2021 Salı, 09:27

Türk tiyatro ve sinemasının usta oyuncusu Rasim Öztekin, pazar günü geçirdiği kalp krizinin ardından dün (8 Mart) hayatını kaybetti.

Öztekin, pazar günü öğle saatlerinde arkadaşlarıyla mesajlaştıktan sonra fenalaşmış, 62 yaşındaki usta oyuncunun kalp krizi geçirdiği açıklanmıştı.

Usta oyuncunun ölüm haberi tüm Türkiye'yi olduğu gibi dostlarını ve meslektaşlarını da derinden üzdü.

Meslektaşları Öztekin'in ölüm haberinin verdiği üzüntüyü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi.

'USTAMIZI KAYBETTİK'

Rasim Öztekin geçtiğimiz eylül ayında sağlık sorunları nedeniyle kavuğunu Şevket Çoruh’a teslim etmişti. Çoruh, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ustamızı kaybettik. Çok üzgünüm" dedi.

'KALBİM, KAVUK'LU OLARAK TİYATRO YAPMAMA İZİN VERMEDİ'

Rasim Öztekin, kavuğu Şevket Çoruh’a teslim gerekçesini açıkladığı yazısında kalp rahatsızlığından bahsetmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Geleneksel Türk Tiyatrosunun simgesi Kavuk’u dört yıl önce ustam Ferhan Şensoy’dan teslim aldım. Kavuğu aldığım yaz, kalp yetersizliğinin yanına ciddi ritm problemleri de eklenince doktorum canlı performansı yasakladı. Kalbim, Kavuk’lu olarak tiyatro yapmama izin vermedi. Aslında bir bakıma kalp hastalığı nedeniyle çok sevdiğim tiyatrodan malulen emekli oldum. Projeyi, senaryosunu, çalışma koşullarını seçebildiğim, yorulduğumda dinlenebildiğim sinema ve dizi projelerinde yer alarak sanatın içinde bir şekilde var olarak moral buldum. Durum böyle iken, Kavuğu çok bekletmeden bir tiyatrocu kardeşime devretmeye karar verdim.

Büyük özverilerle ‘Baba Sahne’yi’ kuran, zorlu koşullarda tiyatro yapmaya ve tiyatroyu yaşatmaya çalışan Şevket Çoruh’a Türk Tiyatrosu’na bugüne kadar yaptığı ve yapacağı katkılardan dolayı kavuğu devredeceğim."

Usta sanatçının ölümünün ardından yapılan paylaşımlar şöyle:

Demet Akbağ: Çok canım yanıyor… Rasim Öztekin Ne çok sevinç, ne çok anı, ne çok hüzün… Ah arkadaşım, ah yol arkadaşım, çok üzgünüm…

Cem Yılmaz: Rasim Abimizin mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun. Tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.

Rasim Abimizin mekanı cennet olsun. Başımız sagolsun.Tüm sevenlerine başsağlığı dilerim. — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) March 8, 2021

Can Yılmaz: Beraber çalışma şansı bulduğumuz, Türk sinema ve tiyatrosunun usta oyuncusu abimiz, Rasim Öztekin maalesef vefat etti. Kendisini tiyatro sahnesinde izlemiş şanslılardanım. Rasim abimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim. Güle güle Bob Marley Faruk.

Beraber çalışma şansı bulduğumuz, Türk sinema ve tiyatrosunun usta oyuncusu abimiz, Rasim Öztekin maalesef vefat etti. Kendisini tiyatro sahnesinde izlemiş şanslılardanım. Rasim abimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim. Güle güle Bob Marley Faruk pic.twitter.com/UHnQPK5eCc — Can Yılmaz (@canyilmaz1) March 8, 2021

Orhan Aydın: Seni kaybetmek büyük kahır canım kardeşim… Toprağına kır çiçekleri tohumları serpeceğim.

Seni kaybetmek büyük kahır canım kardeşim...Toprağına kır çiçekleri tohumları serpeceğim..

#rasimoztekin pic.twitter.com/mOWadQTOEZ — orhan aydın (@orhanaydin6) March 8, 2021

Selçuk Yöntem: Sevgili Rasim ruhun mutlu olsun. Nur içinde yat. Tiyatro seni çok özleyecek.

Yılmaz Erdoğan: Tiyatroya gözümü açtığım gün tanıdığım, hep hayran olduğum, hep çok sevdiğim Rasim Ağbi'yi sonsuzluğa uğurladık. Çok üzgünüm. Mekanı cennet olsun.

Mert Fırat: Oynadığı her rolu kendine yakıştıran, karakterin sözünü kendi sözü yapan canım usta bir tek ölümü kendine yakıştıramadın. Gözümüz yaşlı kalbimiz yaptıklarınla dolu, naif gülüşünü ve bir de külliyatı miras bıraktın bize… Rasim Öztekin Mekanın cennet olsun…

Oynadığı her rolu kendine yakıştıran, karakterin sözünü kendi sözü yapan canım usta bir tek ölümü kendine yakıştıramadın. Gözümüz yaşlı kalbimiz yaptıklarınla dolu, naif gülüşünü ve bir de külliyatı miras bıraktın bize... #RasimÖztekin Mekanın cennet olsun... pic.twitter.com/5tSaW2dCuL — Mert FIRAT (@mert__firat) March 8, 2021

Şoray Uzun: Sevgili ustamızı, canımız abimizi, çok güzel bir insanı Rasim Öztekin’i kaybettik maalesef.. Ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilemiyorum.. Başımız sağ olsun.. Bundan sonra bir yanımız hep eksik.

Sevgili ustamızı, canımız abimizi, çok güzel bir insanı Rasim Öztekin'i kaybettik maalesef.. Ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilemiyorum.. Başımız sağ olsun.. Bundan sonra bir yanımız hep eksik. pic.twitter.com/ZkA3axUcKw — Şoray Uzun (@uzunsoray) March 8, 2021

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği bağışçısı, geleneksel Türk Tiyatrosu ustalarının kavuğunu devralmış ve taşımış oyuncu Rasim Öztekin'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.