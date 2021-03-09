Yapımcı Birol Güven, Rasim Öztekin'in son mesajını paylaştı
Dün hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in, yapımcı Birol Güven'e gönderdiği son mesajı ortaya çıktı. Güven, "Rasim Öztekin kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce bana aşağıdaki mesajı ve şiiri göndermişti" dedi.
Türk tiyatro ve sinemasının usta oyuncusu Rasim Öztekin, pazar günü geçirdiği kalp krizinin ardından dün tedavi gördüğü hastanede (8 Mart) hayatını kaybetti.
Öztekin, pazar günü öğle saatlerinde arkadaşlarıyla mesajlaştıktan sonra fenalaşmış, 62 yaşındaki usta oyuncunun kalp krizi geçirdiği açıklanmıştı.
Rasim Öztekin'in kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce yıllardır rol aldığı "Seksenler" dizisinin yapımcısı Birol Güven'e bir şiir gönderdiği ortaya çıktı.
Birol Güven paylaşımında "Rasim Öztekin kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce bana aşağıdaki mesajı ve şiiri göndermişti. Mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Güven usta oyuncunun mesajını da paylaştı:
"Günaydın patron. Umarım iyisindir. Pazar günü için güzel bir şiir gönderiyorum biraz nostalji... 'Seksenler'de de kullanılabilir."
Rasim Öztekin kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce bana aşağıdaki mesajı ve şiiri göndermişti. Mekanın cennet olsun— Birol Güven (@birolguven) March 8, 2021
" Günaydın Patron. Umarım iyisindir. Pazar günü için güzel bir şiir gönderiyorum biraz nostalji...”seksenler” de de kullanılabilir. "https://t.co/gbsFOlgl05
İşte o şiir:
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