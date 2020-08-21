Sanatçıya nefes

21 Ağustos 2020 Cuma, 06:00

Contemporary Istanbul Vakfı’nın Zeytinburnu’ndaki Büyükyalı projesi içinde yer alan tarihi Fişekhane’de bulunan yeni mekânı Cocoon’da kültür-sanat ve eğitim faaliyetleri başlıyor. Art On İstanbul Sanat Galerisi işbirliğiyle hazırlanan ve yaklaşık 20 sanatçının eserlerinin sergilendiği “Kozayı Örmek” isimli ilk sergi, 21 Eylül tarihine kadar açık kalacak.

Contemporary Istanbul Vakfı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, bu serginin pandemide eve kapanmak zorunda kalan sanatçılar için bir nefes ve moral olduğunu söyledi. Sanat galerilerinin koronavirüsten ciddi darbe yediğine işaret eden Güreli, Fişekhane’de açtıkları ilk serginin bir ısınma adımı olduğunu aktardı.

YÜZDE 61’İ KADIN

Yaptıkları araştırmaya göre fuar ziyaretçilerinin yüzde 54’ünün 35 yaş altı ve yüzde 61’nin de kadın olduğunu belirten Güreli, 2021-2022 planlarını yapmaya başladıklarını, çeşitli yaş gruplarından bir düşünce grubu oluşturup ne yapacaklarını tartışacaklarını, özellikle gençlerin içinde olacağı bir yöne gidildiğini vurguladı.

Bu yıl Contemporary Istanbul’un 15. yılı olduğunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de desteğiyle “Aralık İstanbul” etkinlikleri de düzenleyeceklerini kaydeden Güreli, Batı’da 1700 bin sanatsevere mektup gönderdiklerini ve aralık ayında İstanbul’a davet ettiklerini sözlerine ekledi.

600 MİLYON TL YATIRIM

Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, Emlak Konut GYO güvencesiyle Özak GYO, Ziylan Grup ve Yenigün İnşaat’ın, hayata geçirdiği Büyükyalı projesinin kültür sanat, eğlence, yeme içme alanlarını içinde barındıran tarihi Fişekhane bölümünün hizmete açıldığını, yaklaşık 600 milyon liralık yatırımla tamamlanan yapının, bölgede yaşayan 5 milyon kişiye kültür ve sanat alanında sosyalleşme imkânı sunacağını söyledi. Akbalık proje içinde bir güzel sanatlar lisesi de açacaklarını sözlerine ekledi.