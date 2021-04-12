Sanatseverlere yeni platform

12 Nisan 2021 Pazartesi, 02:00

Sinema, tiyatro, konser ve sergi gibi kültür sanat aktiviteleri Sahneport üzerinden yayımlanacak. Platformun kurucuları Eda Kendirli ve Halim Ercan ile ayrıntıları konuştuk. İkili, “Özellikle Batılı medeniyetlerde kültür sanat 1930-40’lı yıllardan beri sadece arşiv için değil yapılan işin sanatseverle sürekli buluşması için kayıt altına alınıyor. Ülkemizdeyse bu konu pandemiye kadar ciddi olarak üzerine düşünülmemiş bir konuydu” diyor ve ekliyor: “Hem bu açıdan hem de pandeminin etkisiyle daha da dijitalleşen dünyanın bizleri getirdiği noktada fark ettik ki tiyatro, müzik, sergiler gibi sanatsal eserlerin seyirciyle sağlıklı buluşacağı tüm sanat dallarını bünyesinde toplayan bir platform yok. Sanatseverlere ulaşılmak ve sanatçının iş yapabilme olanaklarını da artırmak için tüm sanat disiplinlerine ait performansları tek bir dijital platform çatısı altında toplayan “Sahneport” fikri de böyle ortaya çıktı.”

“Sahneport hangi daldaki etkinlikleri ağırlayacak, bir kıstası var mı” sorusuna ise Kendirli ve Ercan, “Multi-disipliner sanat dallarını kapsayacak şekilde eserleri sanatseverlerle buluşturuyoruz. Sahneport’ta sanatseverler; tiyatro oyunları, konserler, çocuk ve aile etkinlikleri, sinema filmleri, belgeseller, sergiler, webinarlar, kurumsal etkinlikler, ilham veren konuşmalar ve eğitimlerin yer aldığı gibi farklı alanlardaki etkinliklere kolaylıkla ulaşabilir” diyor.

Her ne kadar tüm başvuruları kabul etmek isteselerde tabii ki belli kriterleri sanat eserlerinden veya sanatçılardan beklediklerini söyleyen Kendirli, “Bunların başında eserlerin yerelliği veya evrenselliği noktasında sanatsevere en güzelini ulaştırabilmek için belirli bir süzgeçten geçiriyoruz. İkinci konuysa çekim tekniği ile ilgili; çoklu kamera, doğru ses ve ışık tasarımıyla kaydedilmiş olmasını tercih ediyoruz. Bu iki kriter bizim açımızdan aslında bir eleme yöntemi değil, sanatseverlere sanat eserini daha da güzel sunmak arzumuz. Çocuk içeriklerinin de mutlaka eğitici - öğretici olması ve hayal dünyalarını geliştirmesi gerektiğini düşünüyoruz” diyor.