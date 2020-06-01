Sanatta bu hafta

01 Haziran 2020 Pazartesi, 06:00

VAN GOGH MÜZESİ VİDEO SERİSİ PAYLAŞTI

Yedi bölümlük bir video serisiyle sanal tur sunan Van Gogh Müzesi, yakın plan detay çekimleri içeren 4K videolarla ziyaretçilere bir müzeyi tek başına gezme fırsatı tanıyor. İlk videoda otoportre galerisi, ikinci videoda köy yaşamından sahneleri konu alan eserler görülebiliyor. Kalan beş bölüm ise bu tür özel başlıkları taşımayan genel turları kapsıyor. Sanal tur videolarıyla birlikte dijital arşivini de genişleten Van Gogh Müzesi, daha önce de 200’den fazla resim, 500 çizim ve daha pek çok şey dahil olmak üzere Vincent van Gogh’un bu en büyük sanat koleksiyonunu çevrimiçi erişime açmıştı.

FRİNGE FESTİVALİ CANLI YAYINDA

İstanbul Fringe Festival, Facebook’un Türkiye’deki kültür sanat topluluklarını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği “Facebook İstasyon Kültür Sanat Buluşmaları”na konuk oluyor. “COVID-19 Döneminde Gösteri Sanatları ve Dijitalleşme” üzerine konuşulacak canlı yayında, Istanbul Fringe Festival ekibinden kültür politikaları direktörü Zeynep Uğur ile birlikte, A Corner in the World ekibinden Fatih Gençkal ve Platform Tiyatro kurucularından Mark Levitas konuk olacak. Canlı yayında, COVID-19 salgınının kamusal yaşamı durdurmasından en çok etkilenen alanlardan biri olan tiyatro, dans, performans gibi disiplinlerden oluşan gösteri sanatlarının, dijital alanlarda var olmaya başlamasının etkileri konuşulacak. 2 Haziran Salı günü saat 21.00’de başlayacak canlı yayın Facebook İstasyon ve Facebook Türkiye sayfalarından takip edilebiliyor.

NÂZIM’A ÇEVRİMİÇİ ANMA

Çankaya Belediyesi, Nâzım Hikmet’in 57. ölüm yıldönümünde çevrimiçi sergi ve şiir dinletisi düzenleyecek. 3 Haziran’da Karikatürcüler Derneği’nin işbirliği ile dünyanın farklı ülkelerinden sanatçıların eserlerinden oluşan Nâzım Hikmet karikatürleri sergisi ve Genco Erkal’ın şiir dinletisi YouTube’da yapılacak. Anma saat 14.00’te Çankaya Belediyesi’nin YouTube kanalında sergiyle başlayacak. Genco Erkal ise Nâzım Hikmet şiirlerini saat 15.00 itibarıyla seslendirecek.