Sanatta bu hafta

15 Haziran 2020 Pazartesi, 06:00

İBBŞT BU HAFTA RENGÂRENK

İstanbul Şehir Tiyatroları'nda 17 Haziran Çarşamba günü 20.00’de, Oyunculuk Atölyesi’nde, Bennu Yıldırımlar ile role hazırlık atölyesi yapılacak. Oyunculuk mesleğinde, bir oyuncunun role hazırlanma teknikleri, nelere dikkat etmesi gerektiği, karakter okuma ve değerlendirme gibi belirli çalışmalar bu atölye çerçevesinde katılımcılarla paylaşılacak.

19 Haziran Cuma günü 15.00’te, Oyunculuk Atölyesi’nde, Süeda Çil ile Türkçe konuşma incelikleri atölyesi gerçekleştirilecek.

20 Haziran Cumartesi günü 11.00’de Çocuk Saati’nde birçok farklı etkinlik çocukları bekliyor. Profesör Malumatfuruş'la Denenmemiş Deneyler, Karagöz Hacivat, Kukla Yapımı ve Hikâye Zamanı programları çocuklarla buluşacak.

20 Haziran Cumartesi günü 15.00’te “Oyuncaktaki Sır” isimli çocuk oyunumuz seyirciyle buluşacak.

21 Haziran Pazar günü 15.00’te “Maskeliler” adlı oyun ise tiyatroseverler için online yayımlanacak.

BABALARA MÜZE KEYFİ HEDİYE EDİN

İstanbul Modern, Babalar Günü’nde tüm babalara müze ziyareti hediye ediyor. Bu özel gün için hediye arayanlar ise İstanbul Modern üyeliğiyle babasına sanat dolu bir yıl verebilir ya da İstanbul Modern Mağaza’dan müzenin koleksiyonundaki yapıtlardan ilham alan, tasarımcıların imzasını taşıyan seçkiden armağan edebilir. Babalar Günü özel seçkisinde, müzenin koleksiyonundaki yapıtlardan ilham alarak tasarlanan kravatlar, tasarımcıların imzasını taşıyan objeler ve sanat yapıtlarının röprodüksiyonları yer alıyor.

GÖÇ FİLMLERİ FESTİVALİ’NDE SERGİ DENEYİMİ

Sinema aracılığıyla göçlerin tarih boyu toplumlara katkılarını gündeme getirmeyi amaçlayan Uluslararası Göç Filmleri Festivali, web tabanlı yeni nesil bir sergi deneyimi sunacak. “Bir Noktadan Diğerine” sergisi, tamamen bir web sayfası üzerinden düzenlenecek. Serginin başlangıcından itibaren ziyaretçilere göç olgusunu ev - tat - mekân gibi farklı olgularla irdelemelerini sağlamak için bazı sorular yöneltilecek. Ziyaretçiler, “Ev sizce nedir? Duygu mu? Barınak mı?” gibi sorulara vereceği cevaplarla gidecekleri yolu belirlemiş olacaklar. Doğru ya da yanlışın olmadığı kararlar neticesinde ziyaretçiler, “Bir Noktadan Diğerine” giderken bir nevi kendi göçlerini keşfedecekler. Kimi zaman göç ve göçmenlik üzerinden hayatımıza giren bir tatla, kimi zaman bir müzik ya da bir alışkanlıkla farklı bir yolculuğa çıkarak göç olgusunu anlamaya çalışacaklar. Genel tasarım dili, sinema teknikleriyle uyumluluk gösterirken, sinemaya dair bazı terimler dipnot aracılığıyla ziyaretçilere aktarılacak. Göç duygusunu içinde hissetmek ve eşsiz bir anıya sahip olmak isteyenler için sergi, 14-21 Haziran arasında festival sitesinde ücretsiz deneyimlenebilir: www.migrationff.com.

ÇOCUKLAR İÇİN

Pera Öğrenme, müzedeki etkinlikleri özleyen genç sanatseverler için bir dijital öğrenme programı hazırladı. Pera Müzesi koleksiyon sergilerini dijital ortamda rehber eşliğinde gezen 7-12 yaş grubu çocuklar, bu geziden ilhamla kendi eserlerini de üretecek. Etkinlikler 19 ve 26 Haziran tarihlerinde Zoom Meeting uygulaması üzerinden ücretsiz yapılacak.