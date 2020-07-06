Sanatta bu hafta

06 Temmuz 2020 Pazartesi, 06:00

BU YAZ ÇOCUKLAR İÇİN SANAT

Çocuklar, İstanbul Modern’in Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu’nda, atölyeler, 6 Temmuz - 28 Ağustos tarihleri arasında sizi bekliyor. Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu’ndaki çalışmalar, müzenin “Sanatçı ve Zamanı” sanal turundan gösterimle ya da müzenin yenilenen koleksiyon sergisinden canlı gösterimle başlıyor. Çocuklar bu gösterimde, sanat yapıtlarını müze uzmanlarıyla birlikte çözümleyerek sanat tarihinden örneklerin ele alındığı kısa bir sunuma katılıyor. Yaz Sanat Okulu’nda 10 farklı etkinliğe katılabiliyor. Baskı Resim, Kübist Portreler, Geo Resimler, Gölgelerle Sanat, Benim Harflerim, Renk Oyunları, Boyanın Öyküsü, Sanatın İzleri, Benim Bakışım ve Birleşen Nesneler başlıklı etkinlikler yapılacak.

SIRA BÜYÜK EV ABLUKADA’DA...

Kerki Solfej’in düzenleyeceği arabalı konserler, 11 Temmuz’da saat 21.15’te Büyük Ev Ablukada konseri ile devam ediyor. İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi – Yenikapı’da 1400 araç kapasiteli konserler, sterilize ve sosyal mesafe sınırları içerisinde gerçekleşecek. Araçlar, sosyal mesafe kuralına uygun girişte dezenfekte edilecek ve seyircilere maske verilmesinin ardından sosyal izolasyon sağlanacak.

ESKİŞEHİR’E KÜÇÜK PRENS MÜZESİ...

Fransız yazar ve pilot Antoine de SaintExupery’nin 1943’te ABD’de yazdığı masal türündeki Küçük Prens kitabının hayranı olan Eskişehir Anadolu Lisesi felsefe öğretmeni Ali Lidar, bu eseri toplamaya başladı. Biriktirdiği Küçük Prens kitaplarını çeşitli fuarlarda sergileyen Lidar, daha sonra Eskişehir Anadolu Lisesi’nde idaresine ait lojman olarak kullanılan binada 400 farklı dilde 2 bin “Küçük Prens” kitabının yer aldığı “Küçük Prens Kitap Müzesi” oluşturdu.