Sanatta bu hafta

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 06:00

MEŞHER VE İSTANBUL YILLARI...

Pandemi nedeniyle geçici olarak ziyarete kapatılan Meşher, gerekli sağlık tedbirleri alınarak 1 Eylül itibarıyla kapılarını yeniden açıyor. Meşher, ikinci sergisi “Alexis Gritchenko - İstanbul Yılları” ile Ukraynalı sanatçının 1919-1921 yılları arasında yaşadığı İstanbul’u konu alan eserlerini izleyici ile 1 Eylül’de yeniden buluşturuyor. Sergi ile paralel olarak tasarlanan konuşmalar ise çevrimiçi olarak devam ediyor. Sergi, sanatçının çoğu suluboya olmak üzere, guaj, karakalem, yağlıboya eserlerinden oluşuyor. Gritchenko’nun, İstanbul’u ziyaretinden 100 yıl sonra, sanatçının o dönemde ürettiği 150’den fazla eseri günlüğünün ışığında, ilk kez bu sergi için bir araya getirildi. Sergi, izleyicinin İstanbul’un detaylarında gizli renk ve biçimleri fark ederek şehri yeniden keşfetmeyi hedefliyor. Sergi, 1 Kasım’a kadar izlenebilir.

BİR GARİP KARŞILAŞMA

Kieran Hurley’in yönettiği “Sesin Resmi” adlı oyun 3 Eylül’de saat 21.00’de KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Oyunda, Esra Bezen Bilgin, Yağız Can Konyalı rol alıyor. Yazmaya olan inancını kaybetmiş oyun yazarı bir kadın (Saye) ve hayatın şiddetinden kendini resim çizerek korumaya çalışan genç bir erkek (Arat), İstanbul’un tepelerinde bir yerde karşılaşır. Bu garip karşılaşmadan sonra görüşmeye başlarlar ve paylaştıkları her ikisinin de hayatını değiştirir. Saye, Arat’ın hayatını anlatan bir oyun yazmaya başlar. Arat da Saye’den öğrendikleriyle, gitgide sanata daha çok meylederken yoksul hayatındaki çelişkilerle boğuşur. İç içe geçen bu iki hikâye, oyunun sahneleneceği gece son kez yüzleşir ve bize “Başkasının sesi olmak, başkasının hikâyesini anlatmak sizi hikâyenin sahibi yapar mı” sorusunu sordurur.

BODRUM CAZ İLE BİR BAŞKA

4. Bodrum Caz Festivali Açılış Konseri’nde Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası, Şenay Lambaoğlu’na eşlik edecek. Konser 1 Eylül’de Bodrum Kalesi’nde saat 21.00’de Münif Akalın’ın şefliğinde yapılacak. Düzenlemeler ve piyanoda Kaan Bıyıkoğlu, saksofonda Batuhan Şallıel, kontrbasta Enver Muhammedi ve davulda Ekin Cengizkan ile festival açılışı konserinde yer alacaklar.