Sanatta bu hafta

07 Eylül 2020 Pazartesi, 05:00

CEM ADRİAN TÜRKİYE’Yİ GEZİYOR

Cem Adrian, Türkiye konser serisine devam ediyor. 9 Eylül’de saat 21.00’de Gaziantep, GAÜN Mâvera KSM – Açıkhava Sahnesi’nde, 10 Eylül’de saat 20.30’da Mersin Atatürk Parkı Amfi Tiyatro’da, 11 Eylül’de saat 20.00’de ise Adana Merkez Park Amfi Tiyatro’da konser verecek. Sanatçı, konserde türkülerden oluşan 11 eserin bulunduğu “Seçkiler 2” albümününden şarkılar seslendirecek.

‘YANSIMA’YA TANIKLIK

Ressam, yazar İpek Mursaloğlu’nun yağlıboya ve pastel gibi farklı tekniklerde hazırladığı eserlerden oluşan “Yansıma” sergisi, 30 Eylül’e kadar Kadıköy’de Kelimat Sanat Evi’nde görülebilir. Sergide sanatçının yaklaşık 60 eseri yer alıyor.

BOĞAZ’DA SİNEMA BİR BAŞKA

Yaz boyunca devam edecek sinema etkinliğinde, Sait Halim Paşa Yalısı’nın rıhtımına kurulan nostaljik sinema, vizyon filmlerini seyirciyle buluşturuyor. 8 Eylül’de 19.30’da başlayacak “Yesterday” adlı filmin yönetmenliğini Danny Boyle üstleniyor. Filmde, Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran, Kate McKinnon rol alıyor.