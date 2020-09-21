Sanatta bu hafta

21 Eylül 2020 Pazartesi, 06:00

ÇOCUKLAR İÇİN, ÇOCUKLARLA...

İstanbul Modern, 26 Eylül 2020-17 Ocak 2021 tarihleri arasında hafta sonları “Çocuklara Çevrimiçi Modern ve Çağdaş Sanat Programı” düzenliyor. Toplam 8 farklı atölyeyi içerecek programda İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu’nda yer alan yapıtlar üzerinden, sanat tarihinden örneklere değinerek sanat akımları, teknikleri, üretim biçimleri ve günümüz sanat çalışmaları konu alınacak. Birden fazla atölyeye katılabilme imkânı olan çocuklara ise atölye sonunda katılım belgesi verilecek. Programlara katılımlar sınırlı kontenjana sahip olacak video konferans sistemi aracılığıyla canlı gerçekleştirilecek programlar ise kısıtlı kontenjana sahip. Program kapsamında düzenlenen atölyelerden dördüne ya da sekizine kayıt yaptıranlara avantajlı katılım imkânı da sunulanlar arasında. Program, 4-7 yaş grubu çocuklar için cumartesi günleri 11.00-12.00, 8-12 yaş grubu çocuklar için ise pazar günleri 11.00-12.00 saatlerinde düzenlenecek.

‘AMADEUS’U KAÇIRMAYIN

Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin hikayesinin anlatıldığı “AMADEUS” adlı oyun bugün saat 21.15’te Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Açıkhava Sahnesi’nde sahnelenecek. Yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle başrollerini Selçuk Yöntem (Antonio Salieri), Okan Bayülgen (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Özlem Öçalmaz’ın (Costanze) paylaştığı oyunda, sahne önünde 35, sahne arkasında 20 kişiden oluşan toplam 55 kişilik ekip yer alıyor. Müzik konusunda büyük yeteneğe sahip olan Mozart ile Salieri’nin ilişkisine odaklı oyunda, sanat ile sanatçının kişiliği arasındaki ilişkiye odaklanan usta müzisyenin yaşamını, Salieri üzerinden anlatan bir klasik.

‘KRAL LEAR’ KÜÇÜKÇİFTLİK BAHÇE’DE

Muharrem Özcan’ın yönettiği “Kral Lear” adlı oyun 27 Eylül’de saat 21.00’de KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda sahnelenecek. William Shakespeare’in klasiklerinden olan oyunda, Haluk Bilginer, Berfu Öngören, Hare Sürel, Nazlı Bulum, Yavuz Topoyan, Tolga İskit, Kaan Turgut, Onur Özaydın, Sertan Müsellim, Efe Tunçer, Hüseyin Sevimli rol alıyor. “Kral Lear”, iktidarın vahşiliğini ve iktidarın kendisiyken mağduruna dönüşen insanı anlatıyor.

YILDIZ TİLBE İZMİR’DE

Yıldız Tilbe, yarın saat 21.00'de İzmir Kültürpark Açık Hava'da konser verecek. Sanatçı hayranlarına sevilen şarkılarını seslendirecek.