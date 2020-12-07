Sanatta bu hafta
Sanatta bu hafta
BORUSAN MÜZİK EVİ’NİN SESLERİ BORUSAN KLASİK’TE!
Borusan Müzik Evi’ne daha önce konuk olan topluluk, sanatçı ve sanatçı temsilcileri çevrimiçi yayımlanıyor. “Borusan Müzik Evi” programında bu ay, 11 Aralık’ta Ali Perret, 18 Aralık’ta Esra Pehlivanlı ve 25 Aralık’ta Zafer Aracagök hazırlayıp sundukları seçkilerle yer alacak. Borusan Klasik’te her Cuma saat 23.00’te başlayan program, kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için pazar 21.00 ve cuma 12.00’de bir kez daha radyonuzda olacak.
KARİKATÜR SERGİSİ
Karikatürist ve akademisyen Prof. Dr. Halis Dokgöz’ün karikatür sergisi 9 Aralık’ta İstanbul Schneidertempel Sanat Merkezi’nde açılıyor. Sergi 10 Ocak’a kadar görülebilir.
İLK KARİKATÜRÜ KILÇIK DERGİSİ’NDE ÇIKTI
Karikatüre 1985 yılında başlayan Dokgöz’ün ilk karikatürü Kılçık dergisinde yayımlandı. Daha sonra karikatürleri Gırgır, Limon, Çarşaf, ArteFacto, Buduar, Cumhuriyet, Bizim Gazete, Hürriyet, Milliyet, BirGün, Radikal ve Sabah gibi pek çok gazete ve dergide yayımlandı. Düzenli olarak Kılçık, Tıp Dünyası, Sendrom, Hiç, Fesat, Homur ve Hekim Forumu dergilerine çizdi. 1989’da Güneşin Girmediği Yere, 2010’da Çizgisel, 2019’da Metafor ve 2020’de Karikatürlerle Çocuk Hakları Sözleşmesi adlı kitapları yayımlandı. Halen Dünya Gazetesi, Eleştirel Kültür Dergisi ve 221B Polisiye Kültür Dergisi’ne çiziyor.
FESTİVAL KAPSAMINDA ÇEVRİMİÇİ ATÖLYE
İstanbul Tiyatro Festivali ve Tiyatro Eleştirmenleri Birliği’nin işbirliğiyle düzenlenen “Atölye: Editörün Bakışı” 11 ve 18 Aralık'ta saat 11.00'de çevrimiçi yapılacak. İkişer saatlik örneklerle açıklamalar içeren iki genel oturumun ardından katılımcıların festivalde izledikleri oyunlar için yazdıkları metinler üzerinden birbirlerinin çalışmalarına editoryal bakış sundukları dört saatlik bir oturumla sonlandırılacak olan atölye, toplam üç çevrimiçi oturumdan oluşacak. Atölye sonunda katılımcıların festivalde izlemiş oldukları bir oyun üzerine yazıp, editoryal çalışma ile olgunlaştırmış oldukları yazılarına Art Unlimited’in çevrimiçi platformunda yer verilecek. Atölye yürütücüleri: Ayşe Draz, Özlem Hemiş, Nalan Özübek.
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