Sanatta bu hafta

14 Aralık 2020 Pazartesi, 06:00

TİYATRO FESTİVALİ’NE DEVAM...

“Dopo La Battaglia”, 24. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında 28 Aralık'a kadar izlenebilir. Pippo Delbono Company'i, Türkçe altyazıyla sunduğu bu oyunuyla ilk defa Türkiye seyircisiyle buluşuyor. Pippo Delbono'nun tasarladığı ve yönettiği oyunda müziğin ve dansın ritmi aracılığıyla, sözlerde ve şiirsel dizelerde dil ve duygu arasındaki uyumu bularak, geleceğe inanca dönüşen mevcut acıya tanık oluyoruz. Delbono tarafından yeniden yazılan Antonin Artaud, Franz Kafka, Alda Merini, Pier Paolo Pasolini, Walt Whitman, Rainer Maria Rilke, Alejandra Pizarnik gibi yazarların sözleri, bu performansta yer alıyor. Alexander Balanescu’nun bestelediği ve canlı icra ettiği özgün müzik, söz ve dizelere eşlik ediyor; oyuncular ise uçuşan sözleri bedenleştiriyor...

ÇEVRİMİÇİ SANATÇI ATÖLYELERİ’NİN KONUĞU DENİZ AKTAŞ

İstanbul Modern, Borsa İstanbul’un sponsorluğunda gerçekleştirilen “Sizin Perşembeniz” Sanatçı Atölyeleri’nde katılımcıları sanatçılarla bir araya getirmeye devam ediyor. 17 Aralık’taki Sanatçı Atölyeleri’nin çevrimiçi konuğu ise Deniz Aktaş olacak. (Saat: 16.00- 17.00'de yapılacak çevrimiçi canlı konferans yoluyla gerçekleştirilen programa katılım 25 kişiyle sınırlı.)

BEETHOVEN EDİRNE’DE

Yüzyılları aşan düşünce yapısı ve eserleriyle Alman Besteci Ludwig van Beethoven; Osmanlı döneminden başlayarak ve özellikle Cumhuriyet döneminde de ülkemizde en çok sevilen, eserleri seslendirilen besteciler arasında yer alıyor. 18. Yüzyıl sonu ve 19. yüzyıl başında yaşadığı döneme verdiği sanatsal tepkilerle, çağlar boyu insanlığı etkileyebilecek güce sahip yapıtlar veren Beethoven’ın resmi kayıtlara göre doğum gününün tam 250. yıldönümü olan 17 Aralık 2020 Perşembe günü Trakya Üniversitesi özel bir sempozyum düzenliyor. "250. Doğum Gününde, Türkiye'de Ludwig van Beethoven Sempozyumu" başlığında uzman müzikolog Ersin Antep’in bilimsel koordinatörlüğünde gerçekleşecek etkinliğin Düzenleme Kurulu Başkanlığını Dr. öğretim üyesi ve kontrbas sanatçısı Sela Can Dökmeci üstleniyor. Oturum ve dinletilerin yer alacağı "250. Doğum Gününde, Türkiye'de Ludwig van Beethoven Sempozyumu"; üniversitenin sosyal medya ve “YouTube” hesapları üzerinden takip edilebilecek.

BU SERGİ TİYATRO TARİHİNE ODAKLANIYOR

Hrant Dink Vakfı öncülüğünde Türkiye Tiyatro Vakfı ve Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık işbirliğiyle hazırlanan “Kulis: Bir Tiyatro Belleği, Hagop Ayvaz” başlıklı sergi 15 Aralık’ta Yapı Kredi Kültür Sanat’ta kapılarını açmaya hazırlanıyor. 21 Şubat 2021’e kadar devam edecek sergi, 1911-2006 yılları arasında yaşamış İstanbullu tiyatro sanatçısı ve yayıncı Hagop Ayvaz’ın kişisel çabalarıyla oluşturduğu tiyatro arşivinden yola çıkarken; toplumsal bellek, kimlik ve mekân bağlamında Türkiye’nin tiyatro tarihine odaklanıyor.