Sanatta bu hafta

21 Aralık 2020 Pazartesi, 06:00

ZİLBERMAN GALLERY‘DE YENİ SERGİ

“Unlock“ adlı sergi 27 Ocak’a kadar Zilberman Gallery‘de görülebilir. Karma sergide, sanatçıların daha önce İstanbul’da hiç sergilenmemiş yeni işleri bir araya geliyor. Sergide son dönem işleri görülebilecek sanatçılar şöyle: Heba Y. Amin, Alpin Arda Bağcık, Başak Bugay, Burçak Bingöl, Guido Casaretto, Antonio Cosentino, Elmas Deniz, Memed Erdener, Zeynep Kayan, Azade Köker, Sandra del Pilar, Erinç Seymen, Yaşam Şaşmazer, Isaac Chong Wai ve Eşref Yıldırım. Sergiyi maske ve sosyal mesafe kurallarının da aralarında olduğu pandemi tedbirlerine uyarak, salı-cuma günleri arasında ziyaret etmek mümkün.

INSTAGRAM’DA SANAT

Sanatseverler, ABD’deki Smithsonian Enstitüsü ile Fransa’daki Le Grand Palais ve Versay ile işbirliği yapan Instagram, artırılmış gerçeklik teknolojisinden yararlanarak kullanıcılar bu kültür sanat mekânlarını ve mekânlarda yer alan yapıtları görebilecek. Görülebilecek eserler arasında Le Grand Palais’den “Venus of Brassempouy” ve “Aurige de Delphes” ile Versay Sarayı’ndan “le Bassin d’Apollon” gibi işler yer alırken, Yahoo News’in haberine göre, Smithsonian’dan bir mamut iskeletini görmek de mümkün. Eserleri daha yakından incelemeye fırsat veren bu yeniliği kullanmak için; seçtiğiniz kuruluşun Instagram profiline giderek efektler sekmesini seçtiğinizde uygulama-içi kamera sayesinde eseri daha yakından ve farklı açılardan görmenize olanak tanıyor. (Engadget.com)

‘SANAL MÜZE’ UYGULAMASINA YENİLERİ EKLENDİ

Müze ve ören yerlerinin 3 boyutlu gerçek modellerinin internet üzerinden gezilebilmesi ve kültürel mirasın sanal ortamda da tanıtılması amacıyla ücretsiz hizmete sunulan “www.sanalmuze.gov.tr” sitesine 13 müze ve ören yeri daha eklendi. Böylece, İzmir Atatürk Müzesi, Adıyaman Nemrut Ören Yeri, Denizli Hierapolis Ören Yeri, Denizli Laodikeia Ören Yeri, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Bitlis Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı Ören Yeri, Uşak Müzesi, Mersin Arkeoloji Müzesi, İstanbul Havalimanı Müzesi, Ankara Cumhurbaşkanlığı Milli Mücadele Sergisi, Çanakkale Assos Ören Yeri, İstanbul Arkeoloji Müzesi ve İzmir Efes Ören Yeri, uygulamada ziyaretçilerini bekleyen yeni kültürel mekânlar oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 33’e yükselen sanal müze sayısını güncelleyerek artırmaya devam edeceğini açıkladı.