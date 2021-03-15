Sanatta bu hafta
Bu hafta sahnelenecek bazı oyunlar...
‘KÜRK MANTOLU MADONNA’ ÇEVRİMİÇİ
Sabahattin Ali’ni romanı “Kürk Mantolu Madonna”, Miraç Eronat’ın uyarlama ve rejisiyle sahneye 19 Mart’ta saat 20.30’da www.seyretix.com adresinden izlenebilir. Oyunda, Gerçek bir aşkın zarafeti, inceliği yalnızlığın çaresizliği anlatılıyor. Uyarlaması ve rejisi Miraç Eronat’a ait oyunda, Sevi Demircivi, Sefa Tantoğlu, Z. Okan İrkören, İsa Candinç, Safa B. Kurtoğlu, Boray İsabetli, İlknur Burcu Akpınar rol alıyor.
MÜCADELE DOLU BİR HAYAT, CELİLE
Kadıköy Halk Tiyatrosu’nun yeni sezon oyunu “Celile” online 19 Mart ‘ta saat 20.30’da, 22 Mart ‘ta ise 22.00’de seyretix üzerinden seyirciyle buluşacak. Ali Yalçıner’in yazdigi ve yönettiği oyunda, Ayşegül Yalçıner rol alıyor.
Saray soylusu olarak başlayan, Galata Köprüsü’nde açlık grevine uzanan; şaşaalı olduğu kadar, mücadele dolu bir hayat...
Osmanlı’nın son yıllarında yasak aşkı, Cumhuriyetin ilk yıllarında oğlunun yaşamı ve özgürlüğü için verdiği mücadele ile konuşulan güçlü ve cesur bir kadın.
Resimlerini insanlara verirken “Bunu yatak odasına değil salona asın lütfen” diye tembih eden Osmanlı’nın ilk kadın nü ressamı.
Yahya Kemal de Nâzım Hikmet de Büyükada’daydı. İkisi de aynı kadına sevdalıydı; Celile!
Video Haberler
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
- Toplantıda skandal sözler! İşine son verildi
- Yol verme kavgasında minibüs şoförünü dövüp bıçakladılar
En Çok Okunan Haberler
- Feyzioğlu'ndan Ben hazırım mesajı
- Üniversite, öğrencileri okuldan uzaklaştırdı
- Güldür Güldür imamların hedefinde
- Zengin'i üzecek 'Boynukalın' tepkisi
- İstanbul'un en kalabalık mahallesi: 3 ili geride bıraktı
- Kaymakamdan denetimde hakaretler
- Çok konuşulacak 'Fahrettin Koca' iddiası
- Savcı gibi soru sordu
- Köpeğe istismar iddiası: Darbedildi
- Banyoda ölü bulunmuşlardı! Sebebi belli oldu