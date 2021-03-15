Sanatta bu hafta

15 Mart 2021 Pazartesi, 05:34

‘KÜRK MANTOLU MADONNA’ ÇEVRİMİÇİ

Sabahattin Ali’ni romanı “Kürk Mantolu Madonna”, Miraç Eronat’ın uyarlama ve rejisiyle sahneye 19 Mart’ta saat 20.30’da www.seyretix.com adresinden izlenebilir. Oyunda, Gerçek bir aşkın zarafeti, inceliği yalnızlığın çaresizliği anlatılıyor. Uyarlaması ve rejisi Miraç Eronat’a ait oyunda, Sevi Demircivi, Sefa Tantoğlu, Z. Okan İrkören, İsa Candinç, Safa B. Kurtoğlu, Boray İsabetli, İlknur Burcu Akpınar rol alıyor.



MÜCADELE DOLU BİR HAYAT, CELİLE

Kadıköy Halk Tiyatrosu’nun yeni sezon oyunu “Celile” online 19 Mart ‘ta saat 20.30’da, 22 Mart ‘ta ise 22.00’de seyretix üzerinden seyirciyle buluşacak. Ali Yalçıner’in yazdigi ve yönettiği oyunda, Ayşegül Yalçıner rol alıyor.

Saray soylusu olarak başlayan, Galata Köprüsü’nde açlık grevine uzanan; şaşaalı olduğu kadar, mücadele dolu bir hayat...

Osmanlı’nın son yıllarında yasak aşkı, Cumhuriyetin ilk yıllarında oğlunun yaşamı ve özgürlüğü için verdiği mücadele ile konuşulan güçlü ve cesur bir kadın.

Resimlerini insanlara verirken “Bunu yatak odasına değil salona asın lütfen” diye tembih eden Osmanlı’nın ilk kadın nü ressamı.

Yahya Kemal de Nâzım Hikmet de Büyükada’daydı. İkisi de aynı kadına sevdalıydı; Celile!