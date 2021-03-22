Sanatta bu hafta
Sanatta bu hafta
HER EVE SANAT
Bazaart Projesi ‘Her Eve Bir Sanat’ temasından hareketle sanat öğrencilerini sanatsever ve koleksiyonerlerle bir araya getirerek işlerini sergilemeyi sürdürüyor.
Bazaart’ın bu yılki seçici kurulunda; Akbank Sanat Direktörü Derya Bigalı, sanatçı Mustafa Horasan, koleksiyoner Öner Kocabeyoğlu, Adas Galeri’nin kurucusu Ömer Özyürek ve sanat tarihçi akademisyen Nazlı Pektaş yer alıyor.
Sanatın herkese ulaşılabilirliğini göstermek amacıyla ‘Her Eve Bir Sanat’ misyonundan yola çıkan Bazaart 2021, 10. yılında da seçilecek eserlere çeşitli miktarlarda ödül vererek o para ile sanatçının eğitimine katkı sağlamayı amaçlıyor.
Bazaart Talks ile ilgili detaylar önümüzdeki günlerde Bazaart (@bazaartprojesi) sosyal medya sayfaları ve https://www.bazaart.org internet sitesinden paylaşılacak.
EKREM KADAK’TAN ‘SÜPÜR II’
Galeri Selvin, ressam Ekrem Kadak’ın “Süpür II” adlı sergisine ev sahipliği yapacak. Sergi 23 Mart- 17 Nisan tarihleri arasında görülebilir.
Kadak’ın çalışmalarında yaşadığı coğrafyanın ten, an ve boşluk temalarının öne çıktığı görülüyor. Seçkide, sanatçının cam altı tekniğiyle hayata geçirdiği işlerine yer veriliyor.
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