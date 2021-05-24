Sanatta bu hafta

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 04:00

MEHTAP BAYDU İSTANBUL MODERN’DE...

İstanbul Modern “Genç Salı” Çevrimiçi Eğitim Programı yarın saat 16.00- 17.00 arasında çağdaş sanatçı Mehtap Baydu’yu ağırlıyor. Söyleşi, Baydu’nun performans alanındaki üretimlerine odaklanıyor. Yakın dönemde yurtiçi ve yurtdışında sergilenen yapıtlarından örneklerin incelendiği programda sanatçı, bakış açısını, üretimlerinin malzeme ve disiplinler arası geçişler gerektiren gelişim süreçlerini ve performans ile heykel sanatı arasında kurduğu ilişkiyi katılımcılarla paylaşıyor. Programın sonunda sanatçı profesyonel gelişim için gençlere önerilerini aktarıyor ve sorularını yanıtlıyor.



GENÇLERLE ŞENLİK COŞKUSU

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi programı ve Sahne Sanatları alanı tarafından her yıl düzenlenen çağdaş gösteri sanatları festivali “festival 408” bu yıl yine evlere geliyor. Bu yıl 10’uncusu düzenlenecek festival pandemi nedeniyle online olarak yapılacak. Geçen yıl da çevrimiçi olarak yapılan festivali 23-30 Mayıs tarihleri arasında Zoom, YouTube ve Twitch üzerinden takip etmek mümkün.

Tamamını öğrencilerin gerçekleştirdiği festival 23 Mayıs günü 16.00’da “GALA: 408 Performansları” ve “10. Sezon Özel: Mezunlar Söyleşisi” ile başladı. DJ Regret’in müzikleri eşliğinde bir açılış partisiyle başlayan festival süresince konser, söyleşi, dans terapisi atölyeleri, video performanslar gibi birçok farklı etkinlik yapılacak. Festival festival408.com adresi üzerinden takip edilebilecek.

Festival kapsamında 27 Mayıs Perşembe saat 18.00’de salgın döneminde dijital sahne uygulamaları yapan kurumların temsilcileriyle Zoom üzerinden ‘Sahnenin Dijital Kürasyonu’ isimli söyleşi gerçekleştirilecek. Söyleşide Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova, Borusan Sanat Müdürü Aydın Dorsay, DasDas Sahne’nin kurucularından oyuncu Mert Fırat, Platform Tiyatro kurucularından oyun yazarı ve yönetmeni Ceren Ercan, İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya, Moda Sahnesi kurucularından oyuncu Onur Ünsal, Galata Perform’un genel sanat yönetmeni oyuncu ve yazar Yeşim Özsoy yer alacak.

İTALYAN SANATÇIDAN, İSTANBUL SERGİSİ...

Sanatçı, sergi için Tarlabaşı’nda yaşadı.

İtalyan görsel sanatçı Gian Maria Tosatti’nin “Kalbim Ayna Gibi Boş - İstanbul Bölümü” başlıklı enstalasyon sergisi, Tarlabaşı’nın ortasında yer alan büyük bir Art Nouveau binanın içinde 24 Mayıs’ta ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. İstanbul’un son 20 yıldaki dönüşümüne odaklanan sergi 25 Haziran’a kadar görülebilecek.



MİSAFİR ODASI

Nil İpek

“Ellerimde Çiçekler, Gibi Gibiyim, Ankara’dan Abim Geldi, Sensiz Olmaz” gibi efsane olmuş şarkılara imza atan Gündoğarken, 28 Mayıs‘ta saat 22.00’de Misafir Odaları’nda Eda Baba, Nilipek ve İlhan Şeşen’i ağırlıyor.

