Sanatta bu hafta

31 Mayıs 2021 Pazartesi, 05:31

‘TECHNÊ’ SERGİSİ İZMİR’DE

Dijital ile dönüşen resim sanatının Türkiye’deki ilk örneği TECHNÊ sergi açıldı.

TECHNÊ sergisi Türkiye’nin önde gelen dijital sanat stüdyolarından DECOL prodüktörlüğünde Gizem Renklidağ ve N. Cihan Çankaya’nın eş-küratörlüğünde başladığı İstanbul yolculuğuna, İzmir’de devam ediyor.

Sergi açılışında Gizem Renklidağ, T. Hüseyin Kuru ve Ezgi İrem Mutlu çok özel bir performans gerçekleştirdi. Gizem Renklidağ’ın “FISPIS” tekniği ile canlı performansındaki renkler aynı anda yazılım aracılığıyla sese ve müziğe dönüştü.

Sergi, 28 Haziran’a kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.

‘PANDEMİNİN ÇİZGİLERİ’ BU SERGİDE BULUŞTU

Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’na katılan çizerlerin katkısıyla oluşturulan “Pandeminin Çizgileri” adlı Covid-19 sergisi, 31 Mayıs – 4 Haziran tarihleri arasında Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde görülebilir. “Pandeminin Çizgileri” sergisinde, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisine dikkat çekmek adına yapılan çağrıda, ulusal ve uluslararası platformlarda tanınan karikatür sanatçılarının eserleri yer alıyor. Sanatçılar bu çalışmalarında sosyal mesafe, hijyen, izolasyon, maske kullanımı gibi güncel konulara dikkat çekiyorlar.



ELVIN GANIYEV, FAZIL SAY’IN BESTESİYLE ST. PETERSBURG GRAND HALL’DE

ÇEV Sanat’ın Genç Yetenekler projesinde yer alan genç keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev, 1 Haziran’da saat 19.00’da şef Valentin Uryupin yönetimindeki St. Petersburg Filarmoni Orkestrası ile sahneye çıkacak. Konserde, genç sanatçı, Fazıl Say’ın Haremde 1001 Gece keman konçertosunu St. Petersburg Philharmonia Grand Hall’da seslendirecek.

“Genç Yetenekler” projesi kapsamında yüksek lisans eğitimine Almanya- Hochschule für Musik Theater und Medien Hannover’de Prof. Krzysztof Wegrzyn ile devam eden 23 yaşındaki müzisyenin yer alacağı konser, Rusya Devlet Televizyonu Kanal Kultura (Rossiia – Kultura) tarafından da canlı yayımlanacak.

ORHAN VELİ BURGAZADA’DA

Reha Özcan Kumpanyası’nın sahnelediği Bir Garip Orhan Veli, 5 Haziran’da Burgazada Cennet Bahçesi Açıkhava Sahnesi’nde saat 20.46’te seyircisiyle buluşacak.

Bir Garip Orhan Veli’de yaşama sevincini, umudunu, tutkularını, İstanbul sevdasını kusursuz bir dille bize aktaran ölümsüz şair Orhan Veli’nin dizeleri, Murathan Mungan’ın kalemiyle, Reha Özcan’ın oyunculuğu, yönetmen Murat Sarı ve Ayşegül Hardeyn’in modern yorumuyla sahnelenecek.

DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ’NDE SANAT

Çocuklar 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü, İstanbul Modern’in ücretsiz düzenlediği çevrimiçi atölye çalışmalarıyla kutluyor.

Sanatın Doğası atölye programında çocuklar İstanbul Modern’de sergilenen; Abidin Elderoğlu’nun “Uzaydan Görünüm”, İhsan Cemal Karaburçak’ın “Abstre Peysaj”, Orhan Peker’in “Balıkçı Çocuk ve Kediler”, Neşet Günal’ın “Toprak Adam”, Alper Aydın’ın “Taş Kütüphanesi” ve Jennifer Steinkamp’ın “Dikkat Çekici 1, 5, 6” adlı sanat çalışmasını inceleyecek. Çocuklar, resim, video, yerleştirme gibi örneklerle sanatta doğa kavramının izini sürecek ve sanatçıların çevrelerini nasıl anlattıklarını keşfedecekler.

(4-7 yaş grubu çocuklar ve aileleri için 13.00-14.00

8-12 yaş grubu çocuklar için 16.00-17.00)