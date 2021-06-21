Sanatta bu hafta

21 Haziran 2021 Pazartesi, 04:00

GÜNEŞTEKİN’İN ‘KUTSAL AĞAÇLARI’

Bodrum’da yer alan Zai Yaşam, Ahmet Güneştekin’in “Kutsal Ağaçlar” adlı kişisel sergisine ev sahipliği yaptı.

Güneştekin’in geleneği şimdiye taşıma düşüncesiyle yorumladığı işlerine ve ağaç haritalarının dairesel yapısını anımsatan formlarla çalıştığı yapıtlarına yer veren “Kutsal Ağaçlar”, sanatçının farklı ifade araçlarından yararlandığı işlerini bir araya getirerek bakış açılarının ve yöntemlerin indirgenemez çoğulluğuna vurgu yapıyor. Sergide, sanatçının yaratıcı denemelerinin özünü yakalayan, algı ve duyguları için görsel bir eşdeğer yarattığı bronz heykelleri, geçmiş uygulamaların dışında kalarak yaptığı seramik işleri ve mitolojik öğeleri, optik yanılsamaları yaratan yarıkürelerin yanı sıra, işlerin yüzeyinde ortaya çıkan üç boyutlu yarıkürelerle bütünleştirdiği işleri sergileniyor.

Sergi 28 Temmuz’a kadar açık.

SALT’TA MİMARLIK

SALT Araştırma’nın, Nezih Eldem Arşivi’ni erişime açma çalışmalarına eşlik eden Mimarlığın Uç Beyi Nezih Eldem program dizisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden Prof. Dr. Ayşen Savaş ve TED Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden Prof. Dr. Namık Erkal’ın söyleşisi 24 Haziran’da saat 19.00’da SALT Online YouTube Kanalı’ndan yayımlanacak.



50 TÜRK İLLÜSTRATÖRÜN 116 ESERİ...

Kuşadası’nda yeni açılan Ada Modern Sanat Galerisi 50 Türk illüstratörün 116 eserini sergilemeye başladı. 4 ay boyunca devam edecek olan sergi 1 Ekim tarihinde sona erecek. Türkiye’den ve dünyadan modern ve çağdaş sanat eserlerinin sergilenmesi amacıyla bu ay açılan Ada Modern Sanat Galerisi’ndeki sürekli ve süreli sergi alanları; resim, heykel, yerleştirme, video, yeni medya ve fotoğraf gibi farklı çalışmalarla periyodik olarak yenilenen sergilere ev sahipliği yapacak.

Galerinin ilk sergisi, Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) işbirliğinde hayata geçirildi. Küratörlüğünü Selin Atasoy’un üstlendiği serginin koordinatörlüğünü Özgür Çakıt ve Pınar Yüzbaşıgil yürüttü.

SANATÇI ALPER AYDIN GENÇLERLE BULUŞUYOR



İstanbul Modern “Genç Salı” Çevrimiçi Eğitim Programı 22 Haziran’da 16.00- 17.00 saatleri arasında çevrimiçi yapılacak.

Sanatçı Alper Aydın’ı ağırlıyor. Heykel, yerleştirme, performans, mimari, video gibi çoklu pratikleri kullanan Aydın, insan ve doğa ilişkisinin dinamiklerine yoğunlaşan bakış açısını ve sanatsal üretim sürecini katılımcılarla paylaşıyor. Söyleşi, bir yapıt oluşurken onun üretim sürecini değerlendirmeye; bu süreçte geliştirilen fikirlere ve çeşitli ifade biçimlerine odaklanıyor. Yapıtlarının inceleneceği bir sunum eşliğinde gerçekleşen programda sanatçı gençlere önerilerini aktarıyor ve onların sorularını yanıtlıyor.