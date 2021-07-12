Sanatta bu hafta
Sanatta bu hafta neler var? Sizler için derledik...
‘ŞAHDAMARIM’ KÜÇÜKÇİFTLİK BAHÇE TİYATROSU’NDA
Genco Erkal’ın Ahmed Arif’in şiir, söyleşi ve mektuplarından yola çıkarak uyarladığı, yönettiği ve rol aldığı müzikli gösterisi “Şahdamarım” Avrupa yakasında ilk kez KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda sahnelenecek. 14 Temmuz Çarşamba akşamı 21.00’de sergilenecek olan oyun Arif’in ölümünün 30’uncu yılında, anısına bir armağan olarak hazırlandı. Dostlar Tiyatrosu tarafından sahneye konan oyun URU organizasyonu ve Mey|Diageo kurumsal desteğiyle gerçekleşecek. Sahne tasarımı Duygu Sağıroğlu’nun çalışmalarından uyarlanan oyunda, ozanın şiirlerinden bestelenen şarkıları sahnede Ercan ve Gökhan Çağıran kardeşler yorumluyor.
İBB ÇOCUK TİYATRO FESTİVALİ BAŞLIYOR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) özel tiyatrolarla dayanışmak için başlattığı “İstanbul’da Perdeler Kapanmasın” projesinde yer alan çocuk oyunları seyirciyle buluşuyor. 12-17 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’un iki yakasında 10 ilçede yer alan parklarda kurulacak sahnelerde, mevcut projede yer alan 40 oyun sahnelenecek.
12 Temmuz’da Göztepe 60. Yıl Parkı ve Bağcılar Bölge Parkı’nda ilki gerçekleştirilecek etkinlikler; 13 Temmuz’da Kartal Çamlık Parkı- Arnavutköy Şehir Parkı’nda, 14 Temmuz’da Büyükada Atatürk Meydanı-Çamlık Erguvan Tepe Parkı’nda, 16 Temmuz’da Ümraniye Şehitlik Parkı-Başakşehir Hoşdere Millet Bahçesi’nde, 17 Temmuz’da Sultanbeyli Gölet Parkı- Zeytinburnu Çırpıcı Parkı’nda çocuklarla buluşacak. Bir hafta sürecek festivalde her gün 17.00- 20.40 saatleri arasında dört oyun sahnelenecek, oyun aralarında çocuklar için eğlenceli performanslar ve konserler yer alacak.
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