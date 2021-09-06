Sanatta bu hafta

06 Eylül 2021 Pazartesi, 04:00

AÇIK HAVADA SİNEMA

Başka Sinema Film Gösterimi kapsamında, Hayao Miyazaki'nin yazdığı ve yönetiği “Princess Mononoke” adlı film 9 Eylül'de saat 21.00'de Zorlu Vestel Amfi’de gösterilecek. Ormanı koruyan doğaüstü yaratıklarla, doğanın kaynaklarını hızla ve acımasızca tüketen insanların amansız mücadelesi. Ashitaka, köyüne saldıran şeytanlaşmış domuz tanrıyı öldürürken şeytanın koluna bıraktığı izi ölene kadar taşıyacaktır. Ashitaka, bu lanetin geldiği yeri öğrenmek için köyünden uzaklaşır ve bu savaşa son vermek için daha önce karşılaştığı kurt kızı San ile birlikte kendini bu savaşın içinde bulur.



DEMİR ÇAĞ ÜZERİNE



Osman Dinç‘in 2014 yılında açılan “Teorem” sergisinin devamı niteliğindeki sergisi “Teorem II” Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde kapılarını açtı. 30 Eylül’e kadar Beyoğlu’ndaki kültür merkezinde devam edecek sergiyi ücretsiz olarak ziyaret etmek mümkün.

Sanatçı, sergisinde yer alan yapıtlarını, “Bence hâlâ yaşamakta olduğumuz demir çağın, insanlık üzerinde yaptığı, yapım/yıkım devam etmekte. Kısacası: Her kullanılan malzemenin bir tarihi ve ortak belleklerde bıraktığı bir iz var... Unutulmuş ortak belleklerin arkeolojik kazısını yapmak için yola çıkan sanatçı olarak, malzemenin tarihiyle yol almam gerekiyor. Oturup heykellerimi kendim yaparken demirin ve kullandığım diğer malzemelerin özelliklerini, tarihini unutmuyorum. Onları kullanan ustaların deneyimlerini heykellerime ve gelecek nesle yansıtmaya çalışıyorum” cümleleriyle anlatıyor.

CAZ VE DANS

İstanbul Kültür Sanat Vakfı, İstanbul Caz Festivali’nin “Festivalde #İstanbulBirSahne” ve Parklarda Caz konserleri öncesinde, ABD Büyükelçiliği’nin destekleriyle, çocuklar ve ailelere yönelik atölye ve etkinlikler düzenlenecek. Şişli Habitat Parkı’nda, 11 Eylül Cumartesi ve 12 Eylül Pazar günü “Cazı Dansla Hisset” etkinliği gerçekleştirilecek. İstanbul Lindy Hoppers dansçıları ve Uninvited Jazz Band müzisyenlerini bir araya getiren Cazı Dansla Hisset, cazın ritmiyle swing dans adımlarını Şişli Habitat Parkı’nda buluşturacak.

Festivalin Parklarda Caz etkinlikleri kapsamında ise 4 Eylül Cumartesi Kalamış Parkı’nda ve 18 Eylül Cumartesi Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde 7-12 yaş grubuna yönelik “Caz, Caz, Caz” başlıklı atölye düzenleniyor.