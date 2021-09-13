Sanatta bu hafta
Sanatta bu hafta neler var? Sizler için derledik...
FURTUN’DAN RETROSPEKTİF
Arter, 2021-2022 sezonunu Candeğer Furtun’un ilk restrospektif sergisiyle 16 Eylül'de açıyor. Sanatçının 60 yıllık yapıtını kapsayan serginin küratörlüğünü Selen Ansen üstleniyor. Sergi, Furtun’un 1960’lı yıllardan bu yana ürettiği seramik ağırlıklı heykellerden ve nesnelerden meydana geliyor. Ayrıca seçkiye üretim süreçlerine eşlik eden arşiv malzemeleri de yer alıyor.
Sergi, Furtun’un seramiğe dair özgün yaklaşımlarını sunarken pratiğinin yaşamsal, felsefi, tarihsel, toplumsal ve siyasi sorunsallardan beslenen katmanlarına da ışık tutuyor. Furtun’un sergide yer alan yapıtları seramiğe yeni bir yön veren Bauhaus, Konstrüktivizm veya Soyut Dışavurumculuk gibi akımlarda ifadesini bulan özgürlük ivmesini yansıtmakla kalmıyor, varoluşsal bir yaklaşımla ele aldığı çağdaş seramiğin sınırlarını da genişletiyor.
Candeğer Furtun retrospektifi, 17 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.
FİLM ŞÖLENİ
İstanbul Modern Sinema yeni sezona Aşk Yeniden adlı programla giriyor. 16-30 Eylül tarihleri arasında müzenin web sitesi üzerinden erişime sunulan filmler ücretsiz izlenebiliyor.
Seçkide ilk kez Venedik Film Festivali’nde görücüye çıkan ve Pedro Almódovar’ın İngilizce çektiği ilk filmi İnsan Sesi’nde Tilda Swinton rol alıyor. Maria Schrader imzalı Tam Sana Göreyim romantik komedi türünde, insan ve robot ilişkisi üzerine düşündürüyor. Türkiye’de ilk kez gösterilecek, Rus yönetmen Philipp Yuryev’in ilk filmi Balina Avcısı da seçkinin öne çıkan filmleri arasında yer alıyor.
İstanbul Modern’in web sitesi üzerinden erişime sunulan filmler, gösterim programında belirtilen tarih-saat aralıklarında yayında kalıyor.
NÂZIM HİKMET’E DAİR
“Yaşamaya Dair” yarın saat 21.00'de İzmir, Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda sahnelenecek.
Nâzım Hikmet'in ölümünün 54. yıldönümü için Genco Erkal'ın uyarlayıp yönettiği oyunda, Tülay Günal da oynuyor. Piyano ve viyolonsel eşliğinde oynanacak oyunda, başta Fazıl Say ve Zülfü Livaneli olmak üzere değişik bestecilerin Nâzım Hikmet şarkıları da seslendirilecek.
ŞEVVAL SAM ANTALYA’DA
Şevval Sam, 14 Eylül’de saat 21.15’te Antalya Açıkhava sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.
Sam, sevilen şarkılarını hayranları için seslendirecek.
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