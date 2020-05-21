Sanatta büyük erozyon
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin resmi verilerden hazırladığı çalışma, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı opera, bale, orkestra, koro ve toplulukların seyirci sayısının 816 binden yüzde 27 oranında azalarak 597 bine gerilediğini ortaya koydu.
CHP’li İlgezdi, TÜİK’in resmi verilerinden derlediği raporunda AKP iktidarının kültür ve sanatı dışlayan tutumunun istatistiklere de yansıdığını gösterdi. İlgezdi’nin çalışmasında şunlar yer aldı:
BALE SEYİRCİSİ AZALDI
2013- 2014 sezonunda seyirci sayısı 400 bin 420 olan seyirci sayısı, 2018-2019 sezonunda 322 bin 189’a geriledi.
GÖSTERİ SAYISI DÜŞTÜ
Devlet Opera ve Balesi’nde 4 genel müdür değiştiren iktidarın tutarsız politikaları, kurumun performansına yansıdı. 2018-2019 sezonunda 2013-2014 sezonuna kıyasla gösteri sayısında yüzde 26, oynanan eser sayısında yüzde 5 ve salon sayısında yüzde 13 azalma meydana geldi.
SANATÇI SAYISI DA DÜŞTÜ
2014-2015 sezonunda 2 bin 737 olan sanatçı sayısı, 2018-2019 sezonunda 321 kişi azalarak 2 bin 416’ya geriledi. 2018-2019 itibarıyla kurumda görev yapan sanatçı sayısı 2014-2015 sezonuna göre yüzde 12 oranında azalmış oldu. Dikkat çeken ayrıntı ise kurumdan ayrılan 321 kişiden 273’ünün kadın sanatçılardan oluşması oldu. Buna göre 2014’ten günümüze kurumda boşalan kadroların yüzde 85’inde daha önce kadın sanatçılar görev yapıyordu.
ORKESTRA VE KOROLARDA DA GERİLEME
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı orkestra, koro ve toplulukların seyirci sayısında da azalma oldu. 2013-2014 sezonunda 416 bin 153 olan seyirci sayısı 275 bin 343’e geriledi. Seyirci kaybının yüzde 34’e ulaştığı düşünüldüğünde daha önce orkestra, koro ve topluluk gösterilerine giden her 10 kişiden 3’ünün sanatsal faaliyetleri takipten vazgeçtiğini gösterdi.
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