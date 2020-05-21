Sanatta büyük erozyon

21 Mayıs 2020 Perşembe, 06:00

CHP’li İlgezdi, TÜİK’in resmi verilerinden derlediği raporunda AKP iktidarının kültür ve sanatı dışlayan tutumunun istatistiklere de yansıdığını gösterdi. İlgezdi’nin çalışmasında şunlar yer aldı:

BALE SEYİRCİSİ AZALDI

2013- 2014 sezonunda seyirci sayısı 400 bin 420 olan seyirci sayısı, 2018-2019 sezonunda 322 bin 189’a geriledi.

GÖSTERİ SAYISI DÜŞTÜ

Devlet Opera ve Balesi’nde 4 genel müdür değiştiren iktidarın tutarsız politikaları, kurumun performansına yansıdı. 2018-2019 sezonunda 2013-2014 sezonuna kıyasla gösteri sayısında yüzde 26, oynanan eser sayısında yüzde 5 ve salon sayısında yüzde 13 azalma meydana geldi.

SANATÇI SAYISI DA DÜŞTÜ

2014-2015 sezonunda 2 bin 737 olan sanatçı sayısı, 2018-2019 sezonunda 321 kişi azalarak 2 bin 416’ya geriledi. 2018-2019 itibarıyla kurumda görev yapan sanatçı sayısı 2014-2015 sezonuna göre yüzde 12 oranında azalmış oldu. Dikkat çeken ayrıntı ise kurumdan ayrılan 321 kişiden 273’ünün kadın sanatçılardan oluşması oldu. Buna göre 2014’ten günümüze kurumda boşalan kadroların yüzde 85’inde daha önce kadın sanatçılar görev yapıyordu.

ORKESTRA VE KOROLARDA DA GERİLEME

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı orkestra, koro ve toplulukların seyirci sayısında da azalma oldu. 2013-2014 sezonunda 416 bin 153 olan seyirci sayısı 275 bin 343’e geriledi. Seyirci kaybının yüzde 34’e ulaştığı düşünüldüğünde daha önce orkestra, koro ve topluluk gösterilerine giden her 10 kişiden 3’ünün sanatsal faaliyetleri takipten vazgeçtiğini gösterdi.