Sanayi işgali altındaki Dilovası’nda çıkan kömür yangını yurttaşları isyan ettirdi: Nefes alamıyoruz

09 Ekim 2020 Cuma, 06:00

Kocaeli’nin Dilovası sakinleri ilçede bulunan Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bir firmada depolanan kömürlerin yanması nedeniyle günlerce nefes alamadı. Camlarını bile açamayan yurttaşlar “Artık nefes alamıyoruz” dedi. OSB’nin bölgeden kaldırılmasını isteyen bölge sakinleri “Para kazanmak önde olduğu sürece hiçbir şey değişmiyor” ifadelerini kullandı.

Havaların aşırı sıcak olması ve kömür yığınları içerisinde oluşan gazların sıkışması sonrası Kömürcüler OSB’de faaliyet gösteren bir firmada geçen günlerde yangın çıktı. Kömürlük yangını 15 saat söndürülemedi. İçten içe yanan kömür yığınları soğutulmaya çalışıldı. Yangından ötürü tüm Dilovası’na gaz, koku ve duman yayıldı. Çevre ilçelerde de hissedilen kokudan rahatsız olan yurttaşlar geçen gün sanayi bölgesine giderek eylem yaptı. Eylemin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında kömürlerin yandığı OSB işletmelerinden Atakaş Tic. AŞ’ye toplamda 265 bin 497 TL idari para cezası uygulandığı duyuruldu. Yangın da önceki gün söndürüldü.

Bölgede yaşayan Fatih Morkoç ilçede birkaç gündür yaşadıklarını gazetemize anlattı. Morkoç sokakta yürüyemez hale geldiklerini belirterek “Her yer duman toz oldu. Sokakta yürürken bile üzerimiz kömür oluyordu. Bir yakınım, balkonun kapısı açık uyumuş. İnanın sanki kömür mutfakta işlenmiş. Her yer kömür olmuş. Adam eve ambulans çağırdı. Birkaç gün nefes alamadık. Camları bile açamadık. Gözlerimiz acıyordu. Bu süreçte evlerine ambulans çağıranlar oldu” dedi.

‘BURASI KALDIRILSIN’

Yetkililerin bölge sakinleriyle toplantı yaptığını anlatan Morkoç özetle “Seçimden seçime geliyorlar. Sorularımız cevapsız kalıyor. OSB kalkacak diyorlar ama ne zaman, nasıl kalkacağı belli değil. Nereye taşınacağı belli değil. Burada nefes alamıyoruz. Toplantıda bize diyorlar ki ‘inşallah yarın yağmur yağacak’ Gün yüzü görebilmemiz için bize sadece yağmurlu günleri mi reva görüyorlar? Biz artık buranın kaldırılmasını istiyoruz. Para kazanmak ön planda olduğu sürece bir şey değişmeyecek” dedi.