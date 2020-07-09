Sanayi kentinde 2 ayda 362 işçinin testi pozitif çıktı

09 Temmuz 2020 Perşembe, 12:37

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Sağlık Bakanlığı iş birliği ile Kocaeli’deki fabrikalarda yapılan Covid-19 test çalışmalarının sonuçları hakkında bilgi verdi.

Zeytinoğlu, mayıs ayı başında Gebze Teknik Üniversitesi’nde hizmete başlanan Covid-19 Tanı Merkezi'nde işçilerin testlerinin yapıldığını söyledi. Zeytinoğlu, sanayicilerin talebi üzerine, Covid-19 salgını sürecinde firmaların üretimlerinde yaşanabilecek aksamaların giderilmesi ve üretimlerine sağlıklı devam etmeleri amacıyla hayata geçirilen pilot proje kapsamında, PCR ve antikor testleri yapıldığını belirtti.

Zeytinoğlu, "Bugüne kadar 424 firmadan 44 bin 258 kişiye PCR test yapıldı. Bu kişilerden 247 kişinin testi pozitif çıktı. Antikor testi ise 134 firmadan 7 bin 455 kişiye yapıldı ve 115 kişinin antikor testi pozitif çıktı. Rakamların gösterdiği gerçek sonuç bu. Öte yandan Kocaeli’de yapılan antikor testleri ile bağışıklık oranının yüzde 1,54 olduğu da ortaya çıktı" dedi.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu, proje ile fabrikalarda çalışanlardan örnekler alınmasının, PCR ve bağışıklığı ölçen antikor testlerinin yapılmasının, Türkiye sanayisi için ilk olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu testler Kocaeli sanayisi ve halkı için büyük önem taşıyor. PCR testleri hastalığı erken aşamada yakalama imkanı sağlıyor. Hastalığın olumsuz etkileri daha kontrollü yönetilebiliyor. Bölgemizde üretim yapan firmalarımız da üretimlerine kesintisiz devam edebiliyor. Aynı zamanda erken aşamada tespit bulaş riskini de azaltıyor. Tespit edilen vakalar hastalığın en başında Sağlık Bakanlığı tarafından izole edilebiliyor ve bulaşıcılık önlenmiş oluyor. İkinci önemli bir faydası da hasta çok erken safhada tespit edildiği için anında tedaviye başlanabiliyor ve hastanın ayakta tedavisi mümkün oluyor. Böylece daha kısa sürede ve daha düşük maliyetle tedavi sağlanmış oluyor."