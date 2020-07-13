Sanayi üretiminde büyük düşüş
Türkiye'nin sanayi üretimi Mayıs ayında aylık yüzde 17.4 arttı, yıllık yüzde 19.9 geriledi.
TÜİK verilerine göre, sanayinin alt incelendiğinde, 2020 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 20,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 13,3 azaldı.
Sanayi üretimi aylık yüzde 17,4 arttı
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 19,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,9 arttı.
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