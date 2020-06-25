Sanayide üretim hareketliliği

25 Haziran 2020 Perşembe, 06:00

Ekonomik sorunlara eklenen Covid-19 salgınından büyük yara alan ve geçen nisan ayında yüzde 33.3 üretim kaybı yaşayan imalat sanayiinde, “normalleşme” adımlarıyla haziran ayıyla birlikte bir hareketlenme başladı.

Merkez Bankası tarafından haziran ayıyla ilgili dün açıklanan kapasite kullanım oranı (KKO) da bu durumu teyit eder nitelikte. İmalat sanayii genelinde KKO, bir önceki aya göre 3.4 puan artarak yüzde 66’ya çıktı.

KKO nisanda en düşük seviyeye inerek yüzde 61.6, mayısta ise yüzde 62.6 olmuştu. Ayrıca haziranda mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da bir önceki aya göre 3.1 puan artarak yüzde 65.8 oldu.

‘DAYANIKLI’ HIZLI

Önceki aya kıyasla haziran verilerinin detaylarına bakınca, en önemli KKO artışının “dayanıklı tüketim malları”nda olduğu görülüyor. KKO yüzde 45.3’ten yüzde 62.6’ya çıktı. KKO, “tüketim malları”nda yüzde 56.3’ten yüzde 62.4’e, “dayanıksız mallar”da yüzde 58.4’ten yüzde 62.4’e, “ara mallar”da yüzde 64.5’ten yüzde 67’ye ve “yatırım malları”nda yüzde 64.6’dan yüzde 67’ye yükseldi.