Sancaktepe’de devriye gezen polis aracı alev alev yandı
Sancaktepe’de devriye gezen polis aracı alevlere teslim oldu. Aküsünden çıktığı öne sürülen yangın sonrası polis aracını olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürdü.
Olay, Atatürk Mahallesi Özge Sokak’ta saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Devriye gezen polis ekip otosu bir anda alev aldı. Aküsünden çıktığı iddia edilen yangının ardından araç kısa sürede alevler içinde kaldı.
Polis ekipleri araçtan inerek itfaiye ekiplerine haber verdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.
Bir mahalle sakini, “İşe gidiyordum yol üstünde bir baktım bir araç yanıyor. Sonra itfaiye geldi söndürdü." dedi.
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'na suikast son anda önlendi
- Erdoğan'ı sarsan adam
- Sürücü belgesi ve pasaportta yeni değişiklik
- Kılıçdaroğlu'na hakaret eden Arvas için harekete geçildi
- Soylu'dan İmamoğlu'na 'suikast' girişimine yanıt
- Gazeteci Barbaros Tantan yaşamını yitirdi
- İçişleri Bakanlığı yetkililerinden İmamoğlu açıklaması
- Kadir Şeker'in kurtardığı kadının ifadesi ortaya çıktı
- Akaryakıt ürünlerine zam
- Erdoğan'dan sosyal medya devlerine mesaj
Video Haberler
- İmamoğlu'na suikast olayında resmi belgeyi böyle okudu!
- Esenyurt'ta bir kısıtlama daha
- Köprüden atlayan YouTuber kafatasını böyle kırdı
- Ekrem İmamoğlu Adalar için tarih verdi!
- Eşini 5 yerinden bıçakladı!
- Koronavirüsten kurtulmanın tek yolunu açıkladı
- Muhittin Böcek'ten hastane odasından ilk mesaj
- Koronavirüs testi yapan hemşireye böyle saldırdı!
- En kötü seviyeye ulaştı! Bu ilde sokağa çıkmak tehlikeli
- Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan ilaç uyarısı!
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'na suikast son anda önlendi
- Erdoğan'ı sarsan adam
- Sürücü belgesi ve pasaportta yeni değişiklik
- Kılıçdaroğlu'na hakaret eden Arvas için harekete geçildi
- Soylu'dan İmamoğlu'na 'suikast' girişimine yanıt
- Gazeteci Barbaros Tantan yaşamını yitirdi
- İçişleri Bakanlığı yetkililerinden İmamoğlu açıklaması
- Kadir Şeker'in kurtardığı kadının ifadesi ortaya çıktı
- Akaryakıt ürünlerine zam
- Erdoğan'dan sosyal medya devlerine mesaj