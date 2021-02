Sandras'ta 33 bin ağaç kıyımı bekliyor: "Ne kadar büyük bir hata yapıldığı fark edildiğinde iş işten geçmiş olacak”

12 Şubat 2021 Cuma, 15:28

Muğla’n SİT alanı ruhsatlı Sandras Dağı’na maden arama ruhsatı verildi. 33 bin ağacın kesileceği ve 11 ton patlayıcının kullanılacağı belirtilen maden çalışmalarının bölgeye büyük bir zarar vereceği ön görülüyor.

Bölge halkının da büyük tepkisini çeken maden çalışmalarıyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Fethiye İlçe Başkanı Mehmet Demir yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, turizmin bölge için önemini hatırlatan Demir, “Turizm için onlarca yıl boyunca okullarda ‘bacasız sanayi’ denildi. Her alanda olduğu gibi bacasız sanayilerimiz de rant uğruna, düşünülmeden, pervasızca gasp ediliyor. Bunu son olarak Kapadokya’da görmüştük. Ne yazık ki Muğla’da hemen dibimizde, her zaman bildiğimiz, insanımızın bir kaçış noktası, bir dinlenme alanı olan Sandras Dağı’nda da aynı durumla karşılaştık. Tatilciler için de uğrak bir nokta olan bu alanda başlayacak çalışmalardan çıkan duman ve kullanılacak zehirli maddeler Muğla turizmine darbe vuracaktır. Kesilecek on binlerce ağaç ve kullanılacak tonlarca patlayıcı Muğla’yı bir dinleme noktası olarak seçenlerin pişman olmasına belki de bir daha gelmemesine neden olacak" dedi.

"İŞ İŞTEN GEÇECEK"

Bu girişime dur demenin zorunlu olduğunu belirten CHP Fethiye İlçe Başkanı, "Unutulmamalı ki turizm her zaman devam ettirilebilen ve koşulları korunduğu taktirde sonu gelmeyecek bir kaynaktır. Ancak madenleriniz elbet bir gün bitecek. Muğla, Türkiye turizm sektörünün altın yumurtlayan tavuğu gibidir. Şimdi onun karnını açmaya çalışanlar ne kadar büyük bir hata yaptığını fark ettiğinde iş işten geçmiş olacak” ifadelerini kullandı.