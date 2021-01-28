Çevreciler, Fatsa’daki maden işletmesine ek izin verilmemesini istedi
Ordu’nun Fatsa ilçesinde 2014 yılında başlatılan siyanürle altın işletmeciliği yapan şirketin çalışma süresi dün sona erdi. Ordu Çevre Derneği (ORÇEV), Derelerin Kardeşliği Platformu, Tüm Köy Sen Ordu Şubesi, maden bölgesinde yaptıkları açıklamada, şirketin alanı genişletme girişimine izin verilmemesini istedi.
ORÇEV Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, yıllardır maden işletmesinin vereceği zararları anlattıklarını belirterek “Artık verdiği zararlar tüm çıplaklığıyla karşımızda. Şirketin çalışma süresi bitti. Buradaki çalışma artık duracak. Hatta alanı büyütmek için başlatılan yeni ÇED’e onay verilmemelidir. Bugünden itibaren biten çalışmanın ek sürelerini takip edeceğiz. Yeni bir dilekçe yazacağız. Çalışma yapılıyor ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ordu Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü hakkında yasal süreci başlatıp suç duyurusunda bulunacağız” dedi.
Ekoloji Birliği Eş Sözcüsü ve ORÇEV Yönetim Kurulu üyesi Coşkun Özbucak da “Burada keyfi uygulamalar var. Yollara, ormana hafriyat döktüler. Şu an yeni ÇED süreci tamamlanmadan ağaçlar işaretleniyor. Bu nedenle hep birlikte ekolojik yıkımı engellemek için ortak çabamız sürecek. İklim değişikliğinden dert yanmanın anlamı yok. Ekolojik yıkıma neden olan bu tür çalışmalar durdurulsa iklim değişikliği olmaz. Dereler kurudu. sular kirlendi. Sebzeler zarar gördü. Şirketin çalışma süreci bitti ama siyanür ve ağır metaller nedeniyle vereceği zarar devam edecek. O nedenle şirketin alanı büyütme girişimine izin vermeyelim. Geleceğimize sahip çıkma hakkımızı kullanalım” çağrısı yaptı.
Tüm Köy Sen Ordu Şube Başkanı Zekayi Sağra ise “Tarımda dışa bağımlılık nedeniyle üretemez olduk, ürettiklerimizi de değerinde satamıyoruz. Bu yetmezmiş gibi maden ve enerji şirketlerinin tarım alanlarını yok etmeleri, sularımızı zehirlemeleri nedeniyle de zarar görüyoruz” dedi.
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