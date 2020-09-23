Sangare resmi imzayı attı, golcü yolda!

Fenerbahçe’nin yeni transferi Nazım Sangare, resmi imzayı attı. Fenerbahçe sosyal medya hesabından uçak sembolü yayınlayıp golcünün ise yolda olduğunu ifade etti.

İHA
23 Eylül 2020 Çarşamba, 20:10
Sangare resmi imzayı attı, golcü yolda!
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Fenerbahçe’nin yeni transferi Nazım Sangare, resmi imzayı attı.

Fenerbahçe sosyal medya hesabından uçak sembolü yayınlayıp golcünün ise yolda olduğunu ifade etti. Bu ismin Samatta olduğu tahmin ediliyor.
Fenerbahçe, Antalyaspor’dan transfer ettiği 30 yaşındaki defans oyuncusu Nazım Sangare ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler Sangare için, "Futbolcumuz Nazım Sangare’ye camiamıza hoş geldin diyor; çubuklu formamızla şampiyonluklar diliyoruz" ifadelerini kullandı.


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