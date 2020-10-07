Şanlıurfa Baro Başkanı ve 26 avukata soruşturma
Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel ve beraberindeki 26 avukata soruşturma açıldı. Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı, söz konusu soruşturma için barolarda yapılmak istenen değişikliğe karşı yaptıkları oturma eylemi ve basın açıklamasını gerekçe gösterdi. Baro Başkanı Öncel, "Bu soruşturma da diğer meslektaşlarımıza uygulanan korkutma ve sindirme politikalarının benzeridir. Ben arkadaşlarımla bu yolda yargılanmaktan şeref duyarım" açıklamasında bulundu.
Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel ve baroya kayıtlı 26 avukata, Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma açıldı. Söz konusu soruşturmanın Anayasa'nın Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet gerekçesiyle açıldığı belirtilirken, Baro Başkanı'ndan, "Bir basın açıklaması okuyup, çok kısa bir süre oturma eylemi yaptık. Eylemde ne herhangi bir yasadışı slogan ne de bir döviz vardı. Bu soruşturma da diğer meslektaşlarımıza uygulanan korkutma ve sindirme politikalarının benzeridir" açıklaması geldi.
"SAVUNMA'YI SAVUNMAYA DEVAM"
Açılan soruşturmayı Cumhuriyet'e değerlendiren Baro Başkanı Abdullah Öncel, "Ben arkadaşlarımla bu yolda yargılanmaktan şeref duyarım. 'Savunma'yı savunmaya devam edeceğiz, biat etmeyeceğiz" diyerek şu açıklamalarda bulundu:
"Barolarda yapılmak istenen değişiklik, özellikle avukatlık mesleğini yaralamaya, 'Biat etmeyeceğiz' diyenleri biat etmeye zorlamaya, avukatları fişlemeye yönelik bir uygulamadır. Bizler de bu uygulamaya karşı olduğumuzu dile getirerek, Türkiye'nin birçok yerinden gelen avukatlarla Ankara'da buluştuk ve sesimizi yükseltti. Orada bizlere fiili gözaltılar uygulandı. Türkiye genelinde planlanan bir dizi eylemlerden biri de Şanlıurfa'da oldu. Ben ve arkadaşlarım çoklu baro sisteminin bizleri hedef aldığın, mesleğimizi yaraladığını ve marjinalize edilmemizi sağladığı için karşı geldik. Bir basın açıklaması okuyup, çok kısa bir süre oturma eylemi yaptık. Eylemde ne herhangi bir yasadışı slogan ne de bir döviz vardı.
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