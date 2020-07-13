Şanlıurfa'da 142 ev karantinaya alındı
Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 142 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
Buna göre, Haliliye'de 49, Karaköprü'de 43, Eyyübiye'de 14, Viranşehir'de 13, Birecik'te 9, Suruç'ta 6, Ceylanpınar'da 5 ve Bozova ilçesinde 3 adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Öte yandan, kentteki 80 evdeki karantina ise sona erdirildi.
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