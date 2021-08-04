Şanlıurfa'da elektrik kesintilerini protesto eden çiftçiler yol kapattı

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 16:11

Şanlıurfa’nın Viranşehir sık sık elektriklerin kesilmesi nedeniyle mağdur olduklarını ve sorunlarının çözülmediğini aktaran yaklaşık 300 çiftçi, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Viranşehir karayolunda bir araya geldi.

Elektrik kesintilerini protesto eden çiftçiler taşlarla karayolunu trafiğe kapattı.



İhbar üzerine gelen jandarma ekiplerinin görüştüğü çiftçiler, eylemlerine son verdi.