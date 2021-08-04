Şanlıurfa'da elektrik kesintilerini protesto eden çiftçiler yol kapattı

Şanlıurfa’da elektrik kesintilerine tepki gösteren çiftçiler taşlarla yolu trafiğe kapattı.

DHA
04 Ağustos 2021 Çarşamba, 16:11
Şanlıurfa'da elektrik kesintilerini protesto eden çiftçiler yol kapattı
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Şanlıurfa’nın Viranşehir sık sık elektriklerin kesilmesi nedeniyle mağdur olduklarını ve sorunlarının çözülmediğini aktaran yaklaşık 300 çiftçi, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Viranşehir karayolunda bir araya geldi.

Elektrik kesintilerini protesto eden çiftçiler taşlarla karayolunu trafiğe kapattı.

İhbar üzerine gelen jandarma ekiplerinin görüştüğü çiftçiler, eylemlerine son verdi.


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