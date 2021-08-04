Şanlıurfa'da elektrik kesintilerini protesto eden çiftçiler yol kapattı
Şanlıurfa’da elektrik kesintilerine tepki gösteren çiftçiler taşlarla yolu trafiğe kapattı.
Şanlıurfa’nın Viranşehir sık sık elektriklerin kesilmesi nedeniyle mağdur olduklarını ve sorunlarının çözülmediğini aktaran yaklaşık 300 çiftçi, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Viranşehir karayolunda bir araya geldi.
Elektrik kesintilerini protesto eden çiftçiler taşlarla karayolunu trafiğe kapattı.
İhbar üzerine gelen jandarma ekiplerinin görüştüğü çiftçiler, eylemlerine son verdi.
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