Şanlıurfa'da gündem olan görüntüler: Tedbirsizliğe isyan etti

Şanlıurfa'da caddede gördüğü kimsede maske olmamasına kızan yurttaş "Sizde hiç mi Allah korkusu yok!" diyerek isyan etti.

cumhuriyet.com.tr
30 Aralık 2020 Çarşamba, 14:38
Şanlıurfa'da gündem olan görüntüler: Tedbirsizliğe isyan etti
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Şanlıurfa'da koronavirüs salgınına karşı tedbirlere uyulmaması yurttaşı isyan ettirdi.

Şehrin merkezinde bulunan Divanyolu Caddesi'nde bir kişi, cadde boyunca yürüyüşü sırasında kimsede maske göremediğini dile getirerek feryat etti.

Oldukça öfkeli olduğu görülen yurttaş, caddeye doğru "Aşağıdan buraya geldim bir kişide maske yok.... Sizde hiç mi Allah korkusu yok!" diye bağırdı.


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