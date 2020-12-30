Şanlıurfa'da gündem olan görüntüler: Tedbirsizliğe isyan etti

30 Aralık 2020 Çarşamba, 14:38

Şanlıurfa'da koronavirüs salgınına karşı tedbirlere uyulmaması yurttaşı isyan ettirdi.

Şehrin merkezinde bulunan Divanyolu Caddesi'nde bir kişi, cadde boyunca yürüyüşü sırasında kimsede maske göremediğini dile getirerek feryat etti.

Oldukça öfkeli olduğu görülen yurttaş, caddeye doğru "Aşağıdan buraya geldim bir kişide maske yok.... Sizde hiç mi Allah korkusu yok!" diye bağırdı.