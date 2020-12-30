Sağlığın çöktüğü şehirde ambulans şovu: "Kimi kandırmaya çalışıyorsunuz?"
Sağlık Bakanlığı tarafından Şanlıurfa'ya gönderilen ambulansların sirenler eşliğinde panik ve korku yaratarak şehre girişi tepkiye neden oldu. CHP'li Mahmut Tanal ise şehrin sağlık alanındaki vahim durumunu örneklerle açıklarken, konvoy görüntülerini paylaşan AKP'lilere tepki göstererek "AKP'nin Urfa yöneticilerinin paylaşımı, hemşerilerime hakarettir! Kimi kandırmaya çalışıyorsunuz?" dedi.
Salgın nedeniyle saat 21.00'den sonra sokağa çıkma yasağı uygulaması sürerken, yeni hizmete alınan ambulansların yurttaşların paniğe sevk edecek şekilde İstanbul'a getirilmesi panik yaratmıştı. Aynı manzaranın adresi bu kez Şanlıurfa oldu.
Sağlık Bakanlığı tarafından Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen 41 adet ambulans, dün gece Şanlıurfa’ya giriş yaptı. Konvoy şeklinde siren sesleri ile ilerleyen ambulanslar yurttaşlar arasında panik ve korkuya neden oldu.
YOL YOK SU YOK, ŞOV VAR
Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, "Ambulanslar akşam karanlığında kent merkezinde konvoy halinde siren çalarak ilerledi. Haliyle Şanlıurfalılar tedirgin oldu. Panik havası yaratıldı. Acı acı çalan ambulans sireni hayra alamet sayılmaz. Siren duyulunca 'Allah’ın sen yardım et' diye dua edilir. AKP’nin Şanlıurfa İl yöneticileri, korku dolu gözlerle izlenen ambulansların geçiş anlarını,'Sağlıkta Şanlıurfa'nın kalkındırılmaya devam edilmesi' olarak paylaştı. Hayati önemdeki eksikliğin bir nebze olsun giderilmesini, “Kalkınma” olarak sunarken insan biraz utanır!" diyerek tepki gösterdi.
Tanal, şehrin sağlık altyapısı açısından durumunu da şu ifadelerle dile getirdi:
"Erdoğan’ın sözüne rağmen Şanlıurfa’da yıllardır şehir hastanesinin daha temeli atılmadı. Urfa’da hastane, doktor ve sağlık personeli eksikliği had safhada. Kentteki hastanelerde tıbbi cihaz olmadığı gerekçesiyle acil ameliyata alınması gereken hastalar çevre illere sevk ediliyor. Koca Şanlıurfa’da kan bankası yok kan bankası! Koronavirüs tedavisi için plazma bağışında bulunmak isteyen Şanlıurfalılar, 150 KM uzaklıktaki Gaziantep’e yönlendiriliyor. AKP'nin Urfa yöneticilerinin paylaşımı, hemşerilerime hakarettir! Kimi kandırmaya çalışıyorsunuz? Başarısızlığı bile başarıymış gibi sunuyorlar. Pes! Şanlıurfa’da hastanelerde muayene olmak için bile torpile ihtiyaç duyuluyor. Daha önceki gün bu yönde şikâyetler aldım. Urfalılar her türlü hizmetten mahrum. AKP politikaları yüzünden Urfa günden güne geriye gidiyor. Elektrik yok, su yok, yol yok, hastane yok, iş yok”
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