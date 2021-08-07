Şanlıurfa’da iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi

07 Ağustos 2021 Cumartesi, 14:21

Olay, öğle saatlerinde organize sanayi bölgesindeki bir fabrikada inşaatında meydana geldi. Halil Erdil çalışırken yakından geçen elektrik kablosuyla temas edince akıma kapıldı. Durumu fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine inşaata sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Halil Erdil’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Halil Erdil’in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.